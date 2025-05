Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","shortLead":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","id":"20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88.jpg","index":0,"item":"264ff1bd-5445-4adb-9244-821679fd8841","keywords":null,"link":"/elet/20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","timestamp":"2025. május. 04. 15:01","title":"Egy gyilkosság miatt elítélt férfi megtámadta a török ellenzék vezetőjét és megütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó bevilágít a bútorok alá és gyorsan tölthető a cserélhető akkumulátora. Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó...","id":"20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954.jpg","index":0,"item":"a63a99ab-a5d9-42e8-a59e-308905d76174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 03. 18:00","title":"A seprű evolúciójának eddigi csúcsa: teszten a Bosch fénnyel támadó okosporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef99f28-1e20-4c24-bfb7-aeae9f317abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képet kirándulás közben készítette a hercegnő édesanyja, Katalin.","shortLead":"A képet kirándulás közben készítette a hercegnő édesanyja, Katalin.","id":"20250503_Tizeves-lett-Sarolta-hercegno-uj-fotot-tett-rola-kozze-a-kiralyi-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ef99f28-1e20-4c24-bfb7-aeae9f317abe.jpg","index":0,"item":"f7f19dc1-631b-4cfc-b62d-b66d63e4f308","keywords":null,"link":"/elet/20250503_Tizeves-lett-Sarolta-hercegno-uj-fotot-tett-rola-kozze-a-kiralyi-csalad","timestamp":"2025. május. 03. 12:13","title":"Tízéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","shortLead":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","id":"20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768.jpg","index":0,"item":"da1bbdad-1173-414c-9403-deb12612d467","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","timestamp":"2025. május. 03. 14:03","title":"Szélsebes chipet adhat ki a Qualcomm, még hamarabb is a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","shortLead":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","id":"20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"7b39e0a0-69a0-40ba-8082-25e8d5f87454","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","timestamp":"2025. május. 04. 19:54","title":"Hadházy rövid, beszédek nélküli tüntetést tervez keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","shortLead":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","id":"20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68.jpg","index":0,"item":"0d24cb4b-115b-4262-b501-560f850fd598","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","timestamp":"2025. május. 04. 14:39","title":"Erdő Péter megtartotta a konklávé előtti miséjét Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt megvétózta.","shortLead":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt...","id":"20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1.jpg","index":0,"item":"2580eeb8-504c-47ae-933a-45a26f0d2827","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","timestamp":"2025. május. 03. 10:47","title":"Mégsem kap vízummentességet Románia az Egyesült Államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","shortLead":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","id":"20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4.jpg","index":0,"item":"ea10162d-fa0c-404d-b6e1-9c789d6e06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","timestamp":"2025. május. 05. 05:27","title":"Elraboltak, majd meggyilkoltak több aranybányászt Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]