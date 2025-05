Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","shortLead":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093.jpg","index":0,"item":"306324ba-4d2f-41da-ab2e-fabd23afa145","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","timestamp":"2025. május. 14. 16:10","title":"Ligeti Miklós szerint az átláthatósági törvény javaslata rosszabb, mint az oroszországi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","shortLead":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","id":"20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744.jpg","index":0,"item":"d44f5120-267c-4119-bf97-e0bf4e7af119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 14. 12:32","title":"Nem hatotta meg a magyarokat a kormány által nyújtott lehetőség: a nyugdíjpénztári megtakarítások 1,5 százalékát vették eddig ki lakhatási célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne feltörni az Enigma titkosítását a szakértők szerint.","shortLead":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne...","id":"20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974.jpg","index":0,"item":"4f1c3562-251d-4df7-b0a5-938e8b2bf4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","timestamp":"2025. május. 14. 17:03","title":"Mennyi idő alatt törné fel az Enigmát a XXI. század technológiája? Megszólaltak a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti a filmvilágot. A politika rányomta bélyegét a 78. cannes-i fesztivál nyitóünnepségére, de a nyitófilm szerencsére könnyed és vidám volt. Visszatér helyszíni podcasttudósításunk a világ legrangosabb filmes eseményéről.","shortLead":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti...","id":"20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"8e375a01-2c08-42d5-aaaa-ca8138f39328","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Tarantino lelkes kiabálásával nyitott a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és a FreeBuds 6 fülhallgató.","shortLead":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és...","id":"20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f.jpg","index":0,"item":"3344c3db-4165-4609-ba4a-662fd71f4540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","timestamp":"2025. május. 15. 16:00","title":"Szuperszenzor van rajtuk: megjöttek a Huawei új okosórái, no meg a nem agybadugós új fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést...","id":"20250514_epitoipar-ksh-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a.jpg","index":0,"item":"27c954f0-cdec-4e2b-939a-8a48fb2617ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_epitoipar-ksh-epites","timestamp":"2025. május. 14. 09:50","title":"Újabb rossz hír: tizedik hónapja esik a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak listáznia kellene érintett szervezeteket, akiktől megvonnák az adó 1%-ot, és az elfogadott támogatás összegének huszonötszörösét fizettetnék ki velük bírságként. ","shortLead":"A javaslat alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak listáznia kellene érintett szervezeteket, akiktől megvonnák az adó...","id":"20250514_kulfoldi-tamogatas-szuverenitasvedelmi-hivatal-torvenyjavaslat-kulfoldi-tamogatas-ado-egy-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"25e883ca-f5ec-4547-a567-14487ae186d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kulfoldi-tamogatas-szuverenitasvedelmi-hivatal-torvenyjavaslat-kulfoldi-tamogatas-ado-egy-szazalek","timestamp":"2025. május. 14. 08:16","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amivel keményen megbüntetnék a bármilyen külföldi támogatást kapó szervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]