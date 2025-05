Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c661cb0-258d-4292-b07c-91cb1a7178f9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a német hatóságok keresték.","shortLead":"A férfit a német hatóságok keresték.","id":"20250516_rendorseg-tek-elfogas-antiszemita-nemet-fehyverkereskedo-nyuagit-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c661cb0-258d-4292-b07c-91cb1a7178f9.jpg","index":0,"item":"547c4fb0-8f7a-4fb8-ae63-4c7bb2787f00","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_rendorseg-tek-elfogas-antiszemita-nemet-fehyverkereskedo-nyuagit-palyaudvar","timestamp":"2025. május. 16. 10:17","title":"A Nyugati peronján csapott le a TEK egy antiszemita bűncselekménnyel gyanúsított német fegyverkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists is megszólalt.","shortLead":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists...","id":"20250516_nemzetkozi-ujsagiroszervezetek-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"067cf4ed-0bd7-48fb-8ecc-c7730565800c","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_nemzetkozi-ujsagiroszervezetek-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 16. 15:23","title":"Nemzetközi újságíró-szervezetek tiltakoznak az átláthatósági törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","shortLead":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","id":"20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5.jpg","index":0,"item":"1e05b3d7-2412-4eb4-9dab-a3d10629193f","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","timestamp":"2025. május. 15. 13:14","title":"Önként csökkenti egyes drogériai termékek árát a Lidl és az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d8ff6-30cd-4622-9a2e-0eaff875382d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Munkanap lesz. ","shortLead":"Munkanap lesz. ","id":"20250516_Erdemes-figyelni-szombaton-is-fizetos-a-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a8d8ff6-30cd-4622-9a2e-0eaff875382d.jpg","index":0,"item":"7e24c445-945b-4b3d-a630-6482fba0ae73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Erdemes-figyelni-szombaton-is-fizetos-a-parkolas","timestamp":"2025. május. 16. 13:34","title":"Érdemes figyelni, most szombaton fizetős a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","shortLead":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","id":"20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c.jpg","index":0,"item":"758c5fa1-40ef-4010-8bb3-d1db109bb9ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","timestamp":"2025. május. 15. 09:56","title":"Hajós András: Egyedül Orbán Viktor érdeke a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és elővásárlási jog alapításával védekezhetnek a túlnépesedés ellen. Az eredeti tervekhez képest végül a lakásvásárlások korlátozása kikerült a jogszabályból, azonban az elővásárlási jogra vonatkozó rész erőteljesebb lett.","shortLead":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és...","id":"20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"d07cdf6e-4b10-4499-b302-407b8f3d2f3d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","timestamp":"2025. május. 15. 09:15","title":"A lakásvásárlást nem korlátozhatják, de elővásárlási jogot tehetnek az ingatlanokra az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","shortLead":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","id":"20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"bbec3a22-4459-494f-b61b-08f546164c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","timestamp":"2025. május. 16. 09:43","title":"Egy belvárosi társasházban terjeszkedik Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","shortLead":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","id":"20250515_film-aligator-morris-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af.jpg","index":0,"item":"e9b2aa29-28d3-4e99-bd17-9a1cda7a581e","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_film-aligator-morris-elpusztult","timestamp":"2025. május. 15. 12:55","title":"Nyolcvanévesen elpusztult Morris, a filmsztár aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]