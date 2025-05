Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért, a sajtót azonban látványosan kerülte. Az oroszbarát erők is barátsággal köszöntötték. Több, a Rogán Antal kitiltásához hasonló ügy is terítékre került. A Trump család érdekeltségeként luxusszállodák, gigavállalatok épülhetnek Szófiától Belgrádig.","shortLead":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért...","id":"20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"4077a594-5d65-4228-af4f-218bf8d1043b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 19:00","title":"A hét, amikor Trump fia zsebrevágta a Balkánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","shortLead":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","id":"20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd.jpg","index":0,"item":"b5ca11e2-8af1-4078-b9fb-e59a7557aec2","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","timestamp":"2025. május. 02. 08:30","title":"A Mol állhat egy jól menő kukásautós cég felvásárlásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","shortLead":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","id":"20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808.jpg","index":0,"item":"d26a38f7-81d2-4b25-ae6a-b73d4d8e8d71","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","timestamp":"2025. május. 01. 15:45","title":"A Társ című film sötét és szellemes történet az emberről, aki visszaél teremtő hatalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg lett, csak nem úgy, ahogy ő gondolta: megdöbbentően gyengén teljesít a magyar gazdaság. Hol van már az idő, amikor a kormány azt mondta, megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint?","shortLead":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg...","id":"20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"e2fcf951-b299-49cb-8462-548b61bdfb6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Repülőrajtot és magyar áttörést ígért a kormány 2025 elejére, aztán szembejött a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","shortLead":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","id":"20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d.jpg","index":0,"item":"a4658d66-1d87-4549-b4ee-c74d9ee9cbc1","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","timestamp":"2025. május. 02. 15:42","title":"Orosz Barbara hirtelen távozik a TV2 Mokkából és a csatornától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután a mesterséges intelligencia korában egyre többen bizonytalanok abban, hogy tényleg emberrel vagy csak egy bottal/szoftverrel van dolguk az interneten.","shortLead":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután...","id":"20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6.jpg","index":0,"item":"5099d458-896e-487c-a5c2-1b5582d929d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 02. 14:03","title":"Hidd el, hogy ember vagyok! Itt az Orb Mini nevű kütyü, amellyel bárki egyszerűen bizonyíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]