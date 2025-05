Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van lemaradva az első exitpoll-adatok szerint.","shortLead":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van...","id":"20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"42613273-8168-4b0d-9dc9-24c0da1510d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:12","title":"Nicușor Dan vezet az első exit pollok szerint a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","shortLead":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","id":"20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"3f921880-f2e7-4059-b9ca-2862a2d0ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","timestamp":"2025. május. 18. 15:40","title":"Ezt mondta Sulyok Tamás a pápának, miközben kezet ráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye. Ám találtunk arra utaló nyomokat, hogy a kép valójában Magyarországon volt korábban, és a műtárgyvédelmi hatóság tudta nélkül hagyta el az országot.","shortLead":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye...","id":"20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"b96b5549-1cde-4a25-861f-c3a527ed9256","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","timestamp":"2025. május. 17. 07:00","title":"Krimi a műkincspiacon: Magyarországról csempészhették ki a száz év után előbukkant Klimt-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple minden eddiginél vékonyabb iPhone-ja, az iPhone 17 Air. Most egy újabb hír szivárgott ki a mobilról.","shortLead":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple...","id":"20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"c34be670-8672-4317-a280-964869d10e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","timestamp":"2025. május. 18. 14:43","title":"Nagyon kicsi akkumulátort kaphat az iPhone 17 Air, de állítólag nem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7.jpg","index":0,"item":"d4795fce-7853-43f5-883c-4dfb9e6409f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. május. 17. 07:21","title":"Szocialista sportkupé: méregdrága régi Skoda tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi a közös a feledékeny mókusban és a magyar kormányban, vagy Opitz Barbiban és egy szerelmes börzsönyi ragadozóban? És Tóth Gabiban, Stohl Andrásban és Elon Muskban? A kedvenc híreik között válogatva boncolgatta ezeket a kérdéseket a Duma Aktuál csapata, így került szóba az is, hogy mire kell vigyázni Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosának boltjában, vagy miért kell tűzálló nadrág a rovarmegfigyeléshez? ","shortLead":"Mi a közös a feledékeny mókusban és a magyar kormányban, vagy Opitz Barbiban és egy szerelmes börzsönyi ragadozóban? És...","id":"20250517_duma-aktual-hirvalogatas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"0a596888-18da-490c-8ac1-72b10a383aa4","keywords":null,"link":"/360/20250517_duma-aktual-hirvalogatas-video","timestamp":"2025. május. 17. 19:30","title":"„Elképesztőt villantott a börzsönyi vadmacska”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]