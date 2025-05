Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","shortLead":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","id":"20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc.jpg","index":0,"item":"58438287-6761-49d6-b211-8601a28363e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","timestamp":"2025. május. 20. 07:57","title":"Ilyen Ferrari is ritkán tűnik fel a McDrive-ban, mint Charles Leclerc-é az imolai verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","id":"20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d.jpg","index":0,"item":"8f46cd7a-9f05-42e4-ac93-d160bc49c681","keywords":null,"link":"/sport/20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","timestamp":"2025. május. 18. 23:08","title":"Esélye sem volt Svájc ellen a magyar hokiválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt Romániában, ezért akartak forradalmat.","shortLead":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt...","id":"20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"62616276-0df0-4c50-878f-cec708919c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska Hargitay.","shortLead":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska...","id":"20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079.jpg","index":0,"item":"cae5208b-4afc-4ce9-a4aa-04c6246d0461","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","timestamp":"2025. május. 18. 16:38","title":"30 év után derült ki: nem magyar származású az amerikai színésznő, Mariska Hargitay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","shortLead":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","id":"20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae.jpg","index":0,"item":"083a47b6-ac67-4e95-b192-8d523e322ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","timestamp":"2025. május. 18. 13:12","title":"Rendőrök szabadították ki a dugóból a vajúdó kismamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","shortLead":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","id":"20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"a680a222-c68f-4b75-ba5f-007cf68b7d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","timestamp":"2025. május. 20. 08:20","title":"Budapesti ingatlanokat cserélgetett pénzmozgás nélkül Száraz István és az MNB-ügyben érintett lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]