[{"available":true,"c_guid":"3183a605-3a6c-43d8-9582-c89ce9646e37","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre fogynak a boltok, igaz tavaly már csökkenő ütemben. Csak pékségből ékszer- és halboltból lett valamivel több.","shortLead":"Egyre fogynak a boltok, igaz tavaly már csökkenő ütemben. Csak pékségből ékszer- és halboltból lett valamivel több.","id":"20250521_kiskereskedelem-statisztika-boltok-uzletek-szama-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183a605-3a6c-43d8-9582-c89ce9646e37.jpg","index":0,"item":"da741fc1-84bf-4f44-85db-356692855966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_kiskereskedelem-statisztika-boltok-uzletek-szama-ksh","timestamp":"2025. május. 21. 11:13","title":"Naponta kilenc bolt zárt be tavaly, és ez jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem tudtak végrehajtani.","shortLead":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem...","id":"20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1.jpg","index":0,"item":"e3f02917-4a7b-46f6-8dbf-f8b22c18209f","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","timestamp":"2025. május. 20. 13:25","title":"Nem indulhat Bolíviában az elnökválasztáson Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1447e06f-ebf5-4a8f-984a-a26345ec9088","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vágó Barna Zsolt 48 éves volt.","shortLead":"Vágó Barna Zsolt 48 éves volt.","id":"20250519_meghalt-vago-barna-zsolt-hegymaszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1447e06f-ebf5-4a8f-984a-a26345ec9088.jpg","index":0,"item":"514743da-ee5b-4f39-a242-443dcd9de0f1","keywords":null,"link":"/elet/20250519_meghalt-vago-barna-zsolt-hegymaszo","timestamp":"2025. május. 19. 12:57","title":"Meghalt Vágó Barna Zsolt romániai magyar hegymászó a Lhoce csúcsára tartva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének filozófus édesapja úgy gondolja, hogy azt is meg kellene nézni, hogy folyik-e egyáltalán tényleges munka az Akadémia különböző osztályain.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének filozófus édesapja úgy gondolja, hogy azt is meg kellene nézni, hogy folyik-e...","id":"20250521_lanczi-andras-mta-atvilagitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77.jpg","index":0,"item":"bf6cf408-d1a6-4461-a13e-471cea19e1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_lanczi-andras-mta-atvilagitas","timestamp":"2025. május. 21. 06:48","title":"Lánczi András szerint itt az ideje átvilágítani az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon egy élvonalbeli tudományos kutatásokat művelő új generáció.","shortLead":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon...","id":"20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"52b8ad77-e1e6-4236-a65a-5daab57b8475","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","timestamp":"2025. május. 19. 15:13","title":"A felsőoktatás és a tudományos élet illiberális átalakítása ellen tiltakoztak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]