[{"available":true,"c_guid":"72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb bíróság egy leendő múzeumhoz keresett emléktárgyakat.","shortLead":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb...","id":"20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753.jpg","index":0,"item":"d149e3a8-b1d1-48ef-93d4-76ef12f0bdf4","keywords":null,"link":"/elet/20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","timestamp":"2025. május. 12. 10:56","title":"83 doboznyi náci dokumentumot találtak az argentin legfelsőbb bíróság pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","shortLead":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","id":"20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668.jpg","index":0,"item":"c93d7d73-3b6f-4b45-b337-10471df9f64a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","timestamp":"2025. május. 13. 08:12","title":"A Mercedes F1-es ifjonca, Kimi Antonelli suliba is 200 ezer eurós AMG-vel jár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1477b-b7f8-4a40-987e-ded3934687e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közeleg a nyár, sok diák hamarosan elkezdi a nyári munkát. Hol, és milyen feltételekkel találják meg ezt, és milyen ügyintézésen kell végigmenniük? ","shortLead":"Közeleg a nyár, sok diák hamarosan elkezdi a nyári munkát. Hol, és milyen feltételekkel találják meg ezt, és milyen...","id":"20250512_Diakmelo-nyaron-kasszakulcs-podcast-diakmunka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c1477b-b7f8-4a40-987e-ded3934687e3.jpg","index":0,"item":"0b58a41e-557f-4e20-8021-b66bbf9ce4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Diakmelo-nyaron-kasszakulcs-podcast-diakmunka","timestamp":"2025. május. 12. 05:50","title":"Mire készüljenek a nyári munkát vállaló diákok? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a631da4e-ac8e-4590-887c-05b368384431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kis méretű atomreaktorok segíthetik a jövőben a Google-t abban, hogy fedezni tudja az egyre növekvő adatközpontjai energiaigényét.","shortLead":"Kis méretű atomreaktorok segíthetik a jövőben a Google-t abban, hogy fedezni tudja az egyre növekvő adatközpontjai...","id":"20250512_google-atomenergia-elementl-power-megallapodas-adatkozpontok-energiaigeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a631da4e-ac8e-4590-887c-05b368384431.jpg","index":0,"item":"fffa74d1-c6cf-4110-98a1-76c1cd444c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_google-atomenergia-elementl-power-megallapodas-adatkozpontok-energiaigeny","timestamp":"2025. május. 12. 09:03","title":"Atomenergiát vásárol a Google, hogy legyen elég áram a mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]