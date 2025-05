Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","shortLead":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","id":"20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723.jpg","index":0,"item":"a359f46e-7ec4-4bec-ad5a-abb7767ecd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","timestamp":"2025. május. 19. 18:49","title":"Fél Budapestet lezárják a türk csúcstalálkozó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel a mellén jelent meg az Egyensúly Intézet budapesti konferenciáján.","shortLead":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel...","id":"20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"58f3d131-a578-4bc3-a7b5-c035a099911f","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 20. 13:16","title":"Lech Walesa bűnözőnek nevezte a Magyarországra menekült volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gerincvelőifolyadék-elemzés helyett ezután egy egyszerű vérvizsgálat mutathatja meg az orvosoknak, hogy egy adott beteg Alzheimer-kórban szenved-e. Az újfajta megoldást az Egyesült Államokban alkalmazhatják először.","shortLead":"A gerincvelőifolyadék-elemzés helyett ezután egy egyszerű vérvizsgálat mutathatja meg az orvosoknak, hogy egy adott...","id":"20250520_alzheimer-kor-vervizsgalat-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73.jpg","index":0,"item":"028cb089-0aa6-41fc-9aa0-14447fd5f1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_alzheimer-kor-vervizsgalat-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 20. 10:47","title":"Engedélyezték a vérvizsgálatot, amely kimutatja az Alzheimer-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","shortLead":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","id":"20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2.jpg","index":0,"item":"5fabf6c0-f045-4b9c-914d-4cfedb3dccb3","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","timestamp":"2025. május. 21. 13:50","title":"Az ifjabb Donald Trump is az elnökség gondolatával kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","shortLead":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","id":"20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907.jpg","index":0,"item":"cde04ded-175e-406c-a50c-527abfc56650","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","timestamp":"2025. május. 21. 13:30","title":"Internetes csalók áldozatául esett Zalatnay Sarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]