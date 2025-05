Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acde3114-ab76-4623-9b55-c1621801000e","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Tekintettel arra a különös kémiára, amelyet a szupernehéz elemek kutatói a korlátozott számú atomokkal fedeztek fel, ki tudja, milyen furcsaságokat fognak találni az elkövetkező években. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Tekintettel arra a különös kémiára, amelyet a szupernehéz elemek kutatói a korlátozott számú atomokkal fedeztek fel, ki...","id":"20250511_periodusos-rendszer-Az-uj-elemek-megkerdojelezik-a-regi-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acde3114-ab76-4623-9b55-c1621801000e.jpg","index":0,"item":"7d243929-e8d0-4d66-a42f-124ca841febc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250511_periodusos-rendszer-Az-uj-elemek-megkerdojelezik-a-regi-szabalyokat","timestamp":"2025. május. 11. 19:15","title":"Kitöltjük-e a periódusos rendszert? Az új elemek felfedezése a Pandora szelencéjének kinyitására emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják a jánoshalmi férfit.","shortLead":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják...","id":"20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"e5ffbbfe-8d2a-427f-a3e5-3f32ce099590","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","timestamp":"2025. május. 11. 17:10","title":"Hátsó világítása buktatta le a drogdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6ed4c0-d575-4c1a-85ba-5d31600e0802","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint egy „egy nagyon kínos” ügy végére sikerül végre pontot tenni.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint egy „egy nagyon kínos” ügy végére sikerül végre pontot tenni.","id":"20250512_Trump-venykoteles-gyogyszer-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6ed4c0-d575-4c1a-85ba-5d31600e0802.jpg","index":0,"item":"a6ec85a1-824e-4225-a08d-c65cf4460153","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Trump-venykoteles-gyogyszer-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 12. 07:51","title":"Trump ígéri: hétfőn aláírja „az Egyesült Államok történetének egyik legfontosabb rendeletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és teljes tűzszünetről. Néhány perccel az amerikai elnök bejelentése után Isaq Dar pakisztáni külügyminiszter is megerősítette, hogy a szembenálló felek egyezségre jutottak az azonnali és átfogó fegyvernyugvásról.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és...","id":"20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"96fead58-0f05-492d-b950-3d19f14e668f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","timestamp":"2025. május. 10. 14:25","title":"India és Pakisztán azonnali tűzszünetről egyezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő rendszertől azt várják, sokféle területen hatékony lehet.","shortLead":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő...","id":"20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f.jpg","index":0,"item":"df36c6e4-34bb-4a87-a222-799e864b33e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","timestamp":"2025. május. 11. 08:03","title":"Eltévedt, eltűnt emberek helyébe képzeli magát egy új mesterséges intelligencia, így találja meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]