[{"available":true,"c_guid":"9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai klubfutballnak, és újra átvegye az irányítást világszinten is. Ez láthatóan nem tetszik Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek, így a két szövetség között ismét fellángolt a viszály, ami a FIFA paraguayi kongresszusán csúcsosodott ki. ","shortLead":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai...","id":"20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b.jpg","index":0,"item":"c3e78275-da48-4984-a863-a805ea202b30","keywords":null,"link":"/sport/20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 19:45","title":"Örökös harc dúl a futball nagyurai között, a háttérben pedig már ott mosolyog Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról. Olvasson itt egy ízelítőt az interjúból.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"a1ab44fa-f519-4648-9624-34a00ae0fcd1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 24. 19:30","title":"Akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás technológiája. Úgy tűnik, az ígéret teljesül, sőt, új néven és a korábbinál fejlettebb változatban jelenik meg a 3D-s videóhívás.","shortLead":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás...","id":"20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8.jpg","index":0,"item":"84d06d4b-26af-4103-8b34-e17588b1051d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","timestamp":"2025. május. 24. 18:03","title":"Elindul a Google „varázsablaka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És a rendszámokat cserélgették is. ","shortLead":"És a rendszámokat cserélgették is. ","id":"20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa.jpg","index":0,"item":"f637aa3f-9305-4cdd-815b-6f54142b3f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","timestamp":"2025. május. 24. 11:25","title":"A NAV-sok is csak pislogtak: pörgetős rendszámmal csempészték a cigarettát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Románia megválasztott elnöke jelezte, hogy vezetésével az ország „a demokratikus, Európa-párti, transzatlanti úton” marad.","shortLead":"Románia megválasztott elnöke jelezte, hogy vezetésével az ország „a demokratikus, Európa-párti, transzatlanti úton”...","id":"20250524_romania-nicusor-dan-megvalasztott-elnok-magyarul-uzent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c.jpg","index":0,"item":"19bcff42-072d-4a3d-aa34-4063dc820bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_romania-nicusor-dan-megvalasztott-elnok-magyarul-uzent","timestamp":"2025. május. 24. 15:59","title":"Nicusor Dan magyarul üzente: „Együtt sikerülni fog!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott először testközelből a nagyközönség.","shortLead":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott...","id":"20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380.jpg","index":0,"item":"9144b7d0-7331-41dc-9ce0-d68afbf4ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","timestamp":"2025. május. 26. 07:59","title":"A rekordolcsó BYD villanyautó méregdrága autócsodák között debütált a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma. Az eső ellenére is telt házas bulin ott volt a HVG fotóriportere, Fazekas István is. ","shortLead":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma...","id":"20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23.jpg","index":0,"item":"4ae36752-bf09-4de8-98a1-0a18b82ad409","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","timestamp":"2025. május. 24. 10:53","title":"„Tiszta Harcosok Klubja” – szakadó esőben ünnepelte saját jövőjét a Carson Coma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]