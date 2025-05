Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","shortLead":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","id":"20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c.jpg","index":0,"item":"90c9a2a2-629f-4882-a028-b20623c9e133","link":"/itthon/20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","timestamp":"2025. május. 27. 08:35","title":"Közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal trükközhet a kormány, a ZalaZone lehet a minta"},{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl" egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal"},{"available":true,"c_guid":"313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember kortizol szintjét – ami a stressz mértékére utal. Ha átalakítják, a rák kimutatására is alkalmas lehet.","shortLead":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember...","id":"20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04.jpg","index":0,"item":"a2d58f33-9e0f-4e78-9292-be6c16c87f8b","link":"/tudomany/20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","timestamp":"2025. május. 26. 20:03","title":"Életeket menthet ez az új fogselyem"},{"available":true,"c_guid":"cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott először testközelből a nagyközönség.","shortLead":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott...","id":"20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380.jpg","index":0,"item":"9144b7d0-7331-41dc-9ce0-d68afbf4ceae","link":"/cegauto/20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","timestamp":"2025. május. 26. 07:59","title":"A rekordolcsó BYD villanyautó méregdrága autócsodák között debütált a Balatonon"},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen"},{"available":true,"c_guid":"3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d'Eleganza Villa d'Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","shortLead":"A Concorso d'Eleganza Villa d'Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","id":"20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52.jpg","index":0,"item":"309f68fc-59bf-42e2-886f-b0b305af7baa","link":"/cegauto/20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","timestamp":"2025. május. 26. 07:01","title":"Elgurultak a BMW gyógyszerei: V8-as kupékombival rukkoltak elő a bajorok"},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái"},{"available":true,"c_guid":"c42e1ef5-a27a-4620-b9d9-0ee4580457b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalotay Kristóf állítása szerint többé nem tud azonosulni a hivatalban történtekkel. ","shortLead":"Kalotay Kristóf állítása szerint többé nem tud azonosulni a hivatalban történtekkel. ","id":"20250525_sumeg-kdnp-fidesz-vegh-laszlo-kalotay-kristof-kozbeszerzes-eu-botrany-alpolgarmester-lemond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c42e1ef5-a27a-4620-b9d9-0ee4580457b2.jpg","index":0,"item":"94f7d08a-74eb-4a82-9d3e-cdeabbc63957","link":"/itthon/20250525_sumeg-kdnp-fidesz-vegh-laszlo-kalotay-kristof-kozbeszerzes-eu-botrany-alpolgarmester-lemond","timestamp":"2025. május. 25. 14:15","title":"Lemondott Sümeg KDNP-s alpolgármestere, ezzel egy időben feljelentette a fideszes önkormányzatot"}]