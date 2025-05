Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","shortLead":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","id":"20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81.jpg","index":0,"item":"45b7e1d3-bf9a-4a40-a985-d727ffbccd77","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","timestamp":"2025. május. 26. 19:33","title":"Anarchisták vállalták magukra a gyújtogatást, amely hatalmas áramszünetet okozott Dél-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b","c_author":"Rossmann Magyarország","category":"brandcontent","description":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most sem kellett csalódnunk: így láttuk a Beauty Expo-t.","shortLead":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most...","id":"20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b.jpg","index":0,"item":"2cb80e0f-2374-47bf-96e5-1557abc8c854","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","timestamp":"2025. május. 27. 13:30","title":"Két nő, két nézőpont, két élmény: ilyen volt az év legnagyobb beauty-rendezvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember kortizol szintjét – ami a stressz mértékére utal. Ha átalakítják, a rák kimutatására is alkalmas lehet.","shortLead":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember...","id":"20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04.jpg","index":0,"item":"a2d58f33-9e0f-4e78-9292-be6c16c87f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","timestamp":"2025. május. 26. 20:03","title":"Életeket menthet ez az új fogselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","shortLead":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","id":"20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"be22d181-e7d4-4a3a-9d86-5edc63a174f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","timestamp":"2025. május. 26. 09:25","title":"Ursula von der Leyen arra kéri az uniós biztosokat, hogy ne jöjjenek a budapesti Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","shortLead":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","id":"20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460.jpg","index":0,"item":"9f15c248-5b4a-496d-88d1-21850f1a8c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","timestamp":"2025. május. 27. 08:03","title":"Vegye elő a telefont, nyissa meg a böngészőt, épp most jelenik meg ez a sor hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is egyértelmű, hogy kire utalt, amikor 1957 óta első brit uralkodóként megnyitotta a kanadai parlament ülését.","shortLead":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is...","id":"20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906.jpg","index":0,"item":"df043a2f-f41c-4a40-849d-cfd7c737fb42","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","timestamp":"2025. május. 28. 05:37","title":"Trumpnak üzent III. Károly a kanadai parlamentben elmondott beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]