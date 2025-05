Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","shortLead":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","id":"20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"2efbc103-09d1-44c7-bd3d-c46f6ac59bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","timestamp":"2025. május. 18. 18:33","title":"Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","shortLead":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","id":"20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"bb11a83e-0c52-4c95-8f96-f4e866d51598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","timestamp":"2025. május. 19. 07:21","title":"Folytatódik a konnektoros autók előretörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","shortLead":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","id":"20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8b1adc53-1f42-40c0-931e-60db094656d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:20","title":"Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény elfogadása lehetetlenné tenné a civil szervezeteknek és a független médiának nem csak a működését, de a puszta létezését is.","shortLead":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény...","id":"20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f.jpg","index":0,"item":"7c4ad3fe-843a-4992-97ad-f4097a9bdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 19. 21:31","title":"Európa Tanács: A magyar parlament függessze fel az átláthatósági törvény vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnökválasztás eredménye: leszámolás a román politikai elit sok évtizedes korrupt kormányzásával – állapítja meg az Economist szerzője. A The New York Times tudósítója pedig arra számít, hogy megnyugszik Európában a politikai közép.","shortLead":"Az elnökválasztás eredménye: leszámolás a román politikai elit sok évtizedes korrupt kormányzásával – állapítja meg...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c.jpg","index":0,"item":"b6142fd2-7a63-48b3-b3a5-5b41ce4f991d","keywords":null,"link":"/360/20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 19. 05:45","title":"Románia elkerüli a jobbratolódást, de a bizalmi válságot nem tudja kivédeni – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e167fa-1966-4fa7-8e02-dac2c0ca5ddd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Chega a második legtöbb szavazatot kaphatta az előrehozott voksoláson.","shortLead":"A Chega a második legtöbb szavazatot kaphatta az előrehozott voksoláson.","id":"20250518_portugalia-valasztas-chega-luis-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e167fa-1966-4fa7-8e02-dac2c0ca5ddd.jpg","index":0,"item":"bbe2297e-5e57-47eb-a4a8-5ab3ee9e2ee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_portugalia-valasztas-chega-luis-montenegro","timestamp":"2025. május. 18. 22:35","title":"Megerősödött a Fidesz szélsőjobboldali szövetségese a portugál parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]