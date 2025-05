Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65417a2a-151a-4156-b3ea-e8f6afe0a9f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","shortLead":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","id":"20250514_felrobbant-egy-vegyi-uzem-spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65417a2a-151a-4156-b3ea-e8f6afe0a9f5.jpg","index":0,"item":"6d0d2e22-9891-4ed3-a704-985523baf9bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_felrobbant-egy-vegyi-uzem-spanyolorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 21:41","title":"Nyolcvanezer embernek kellett otthonába zárkózni Spanyolországban, mert felrobbant egy vegyi üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","shortLead":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","id":"20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326.jpg","index":0,"item":"f15a2df3-4d52-47d8-9789-6d6cea424a99","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","timestamp":"2025. május. 13. 19:53","title":"Orosz-ukrán háború: Alice Weidel, az AfD elnöke szerint figyelembe kell venni Oroszország biztonsági érdekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne, hogy túlélte önmagát a középkorias elit – erről beszélgettünk új könyvük kapcsán Gyáni Gábor és Szilágyi Adrienn történészekkel.","shortLead":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne...","id":"20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f.jpg","index":0,"item":"b76e3ff5-9d0f-4f10-91ed-bd1469c7b279","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","timestamp":"2025. május. 13. 17:40","title":"„A mai elit és a volt arisztokraták közt a fő különbség, hogy utóbbiaknak kegyúrként gondoskodniuk kellett az uradalom népéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a5763b-8b30-41d8-a82c-fb1f5aa9732f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmányban több mint tíz ország közel ezer rákos beteg DNS-ét vizsgálták a kutatók, és úgy találták, hogy az E. coli baktériumnak is köze lehet a megbetegedéshez.","shortLead":"Egy friss tanulmányban több mint tíz ország közel ezer rákos beteg DNS-ét vizsgálták a kutatók, és úgy találták...","id":"20250514_vastagbelrak-dns-rakos-megbetegedes-kutatas-mikrobium-ecoli-voroshus-egeszseges-eletmod-ultrafeldolgozott-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6a5763b-8b30-41d8-a82c-fb1f5aa9732f.jpg","index":0,"item":"49b01314-a928-41a6-a6a0-de90d86601a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_vastagbelrak-dns-rakos-megbetegedes-kutatas-mikrobium-ecoli-voroshus-egeszseges-eletmod-ultrafeldolgozott-elelmiszer","timestamp":"2025. május. 14. 06:01","title":"Ezért lesz egyre több fiatal vastagbélrákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","shortLead":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","id":"20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6.jpg","index":0,"item":"c870c356-d3b2-4a83-9436-bbedd9ff521a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","timestamp":"2025. május. 14. 08:36","title":"Itt a kabriószezon: ezek a legkapósabb modellek most Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","shortLead":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","id":"20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"6ce79598-a45f-4d97-903a-55098a84650e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","timestamp":"2025. május. 13. 19:02","title":"Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","shortLead":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","id":"20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4.jpg","index":0,"item":"f2839d37-1948-436f-bc03-c9da0caf16ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. május. 13. 17:53","title":"Drága a flamingók élete, oltási programot indult a magyarországi állatkertekben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]