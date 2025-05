Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrán elnök arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy az év végéig 30 milliárd dollárral támogassák az ország fegyvergyártását.","shortLead":"Az ukrán elnök arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy az év végéig 30 milliárd dollárral támogassák az ország...","id":"20250528_Zelenszkij-30-milliard-dollarbol-porgetne-fel-az-ukran-hadiipart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"20c45cb3-b7b3-4ea9-aa44-7957d77b5718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Zelenszkij-30-milliard-dollarbol-porgetne-fel-az-ukran-hadiipart","timestamp":"2025. május. 28. 13:42","title":"Zelenszkij 30 milliárd dollárból pörgetné fel az ukrán hadiipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza elnöke szerint a Fidesz-frakciónak haladéktalanul ki kell rúgnia a szóvivőt.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a Fidesz-frakciónak haladéktalanul ki kell rúgnia a szóvivőt.","id":"20250527_Nemeth-Balazs-Magyar-Peter-kozteve-kozuti-veszelyeztetes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570.jpg","index":0,"item":"d5aeb98a-6b0d-491f-82b5-8b20b2a2aaa8","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Nemeth-Balazs-Magyar-Peter-kozteve-kozuti-veszelyeztetes-baleset","timestamp":"2025. május. 27. 12:30","title":"Magyar Péter szerint Németh Balázs közúti veszélyeztetést követ el az őt lejárató videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják a vájatok át”.","shortLead":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják...","id":"20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee.jpg","index":0,"item":"1f3406df-9cb9-41cf-a7b2-9df84202b847","keywords":null,"link":"/elet/20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","timestamp":"2025. május. 27. 11:13","title":"„Magyar rendőr, hogyha támad a nép, álljatok át” – kijött Beton.Hofi új száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott Munkaerőpiaci Tükör több tanulmánya. Ugyanebből az is kiderült, hogy nagyon gyengék a felnőttek alapkompetenciái is, továbbá, hogy önmagában sem a tankötelezettségi korhatár emelése, sem a csökkentése nem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.","shortLead":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott...","id":"20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1.jpg","index":0,"item":"c8c3adf3-b064-451d-a810-d2ba8a881ee2","keywords":null,"link":"/360/20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Elkeserítő adatokat mutat be egy tanulmány: a magyar érettségizettek fele alig érti, amit olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy átlagos kedd a magyar politikában. ","shortLead":"Egy átlagos kedd a magyar politikában. ","id":"20250527_tisza-part-lazar-janos-bohoc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"00ecfe44-5e13-48f2-8a5d-48b6b979c339","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_tisza-part-lazar-janos-bohoc","timestamp":"2025. május. 27. 13:10","title":"A Tisza Párt hazugozta és bohócozta Lázár Jánost, miután a miniszter Kollár Kingát emlegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]