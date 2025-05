Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja Stefan Löwenstein a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A The Times szerzője azt kérdezi, miért tartott ilyen sokáig Trumpnak felismerni, hogy orosz kollégája idiótának nézi. Az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer tervét el kell felejteni – ajánlja a Washington Post elemzője. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja...","id":"20250528_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"84da136c-231d-4f3f-9d31-6cbf7162723c","keywords":null,"link":"/360/20250528_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"FAZ-elemzés: Orbán úgy néz ki, mint aki azt gondolja, semmi áron nem engedheti meg magának, hogy lemondjon hivataláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer bármilyen komoly előjel nélkül. Sokan kutatták már, miért, majd kiderült, hogy egy pénzpiaci elmélet tökéletesen leírja, mitől bukhatnak meg a legstabilabbnak látszó rendszerek is meglepő gyorsasággal.","shortLead":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer...","id":"20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49.jpg","index":0,"item":"f98990a8-b4b5-4eca-9032-1bd67234888d","keywords":null,"link":"/360/20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","timestamp":"2025. május. 28. 11:41","title":"Hogyhogy csak most inoghat meg a NER? Váratlan helyről érkezett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","shortLead":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","id":"20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461.jpg","index":0,"item":"3c48dc70-43f6-446f-a082-9ce8cbc3327b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 29. 08:02","title":"Több lóerő, kevesebb kilogramm: itt a vadonatúj BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]