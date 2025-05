Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","shortLead":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","id":"20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c.jpg","index":0,"item":"52877d27-bf30-40fa-8e49-2a3258f2576c","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","timestamp":"2025. május. 27. 07:32","title":"Donald Trump ismét megfenyegette a Harvard Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság az EUrologusnak cáfolta azt a hírt, hogy Ursula von der Leyen azt javasolta a biztosoknak, ne utazzanak Budapestre a Pride-ra, mert ezzel provokálják Orbán Viktort. Ettől még a Pride esetleges betiltása meghatározhatja a keddi vitát, ahol Magyarország sokadszorra kerül napirendre a 7. cikk alapján. Az „átláthatósági” törvény, valamint Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolása ugyancsak téma lesz kedden a tagállamok tanácsában.","shortLead":"Az Európai Bizottság az EUrologusnak cáfolta azt a hírt, hogy Ursula von der Leyen azt javasolta a biztosoknak, ne...","id":"20250527_hetes-cikk_unios-jog_europai-bizottsag-pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b2d75d55-b6d3-4ebf-94fe-7e0baa7a31ad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_hetes-cikk_unios-jog_europai-bizottsag-pride-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 09:30","title":"Magyarország nyolcadszor is a vádlottak padján – ez egy soha véget nem érő történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","shortLead":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","id":"20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"a2de727a-7750-455c-814f-68539188fcbc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","timestamp":"2025. május. 27. 20:37","title":"Caramel: Az én lejáratásom sem azt üzeni, hogy véleményszabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c740927e-3859-4495-9442-09921420539e","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai mellé vagy a helyére érkezik?","shortLead":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai...","id":"20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c740927e-3859-4495-9442-09921420539e.jpg","index":0,"item":"0a16f432-91c0-4cd4-8e63-02fbe34f9940","keywords":null,"link":"/sport/20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","timestamp":"2025. május. 27. 16:51","title":"Mi lesz Szoboszlai Dominik sorsa a Liverpoolnál, ha a nyakára hoznak egy 150 milliós német zsenit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen megoldható, mostanra rájöttek, mégsem.","shortLead":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen...","id":"20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034.jpg","index":0,"item":"c71ce5cd-d1a4-4d03-be11-c62bee47e2f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:34","title":"Tényleg egy egyszeri utalvánnyá fokozzák le az Orbán Viktor által az időseknek beígért áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt szem előtt tartó étkezések terén – véli a modern táplálkozástudomány. Bemutatjuk, hogy a legfrissebb eredmények szerint mire kell odafigyelni, hogy az ember a fogyókúrás szerek nélkül is elérje ugyanazt a hatást, mint amit a hírekbe mostanában gyakran bekerülő fogyasztóinjekciók és -gyógyszerek nyújtanak.","shortLead":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt...","id":"20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41.jpg","index":0,"item":"eac555ad-a82b-4514-8091-e18116968faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 28. 06:03","title":"Mit ehet, mit nem? Mikor? Hogyan? Így érheti el az Ozempic-hatást a gyógyszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]