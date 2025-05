Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe – a rákbetegségek diagnózisának azonban csak 4 stádiuma van.","shortLead":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe –...","id":"20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360.jpg","index":0,"item":"318bf234-a05b-4458-ba42-40cc19ecd643","keywords":null,"link":"/elet/20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","timestamp":"2025. május. 20. 05:45","title":"Trump arra utalt, hogy elhallgathatták Biden rákdiagnózisát a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte luxus új kocsit venni.","shortLead":"Szinte luxus új kocsit venni.","id":"20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65.jpg","index":0,"item":"bc92385b-e325-4363-b552-3e26b8adabdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"Ezek most a legolcsóbb új autók – itt a friss lista, árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8dd245-8c81-4cd8-b6f2-1d7210394284","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai kutatók egy matematikai modell segítségével feltárták, hogyan szabályozza a szervezetünk a nátriumot, a káliumot és a folyadékokat, és azt is kiderítették, hogy a sóbevitel mérséklésénél nagyobb hatással van a vérnyomásra egy másik ásványi anyag bevitelének növelése.","shortLead":"Kanadai kutatók egy matematikai modell segítségével feltárták, hogyan szabályozza a szervezetünk a nátriumot...","id":"20250519_hvg-magas-vernyomas-sofogyasztas-csokkentese-kaliumbevitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8dd245-8c81-4cd8-b6f2-1d7210394284.jpg","index":0,"item":"58f5aa1a-7d9c-4bd3-9e29-491baf790e4a","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-magas-vernyomas-sofogyasztas-csokkentese-kaliumbevitel","timestamp":"2025. május. 19. 16:00","title":"A sófogyasztás visszafogása helyett: a magas vérnyomás máshogy is csökkenthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","shortLead":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","id":"20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"075ea27f-91df-43c8-90d2-351b2ed92ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","timestamp":"2025. május. 19. 08:25","title":"Kedd éjfélkor jár le az adóbevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288fc933-3392-43e1-a178-2d25a8bca89a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250520_Marabu-Feknyuz-Harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/288fc933-3392-43e1-a178-2d25a8bca89a.jpg","index":0,"item":"2709dba9-8234-44ac-a4e9-1b025df37c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Marabu-Feknyuz-Harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 20. 15:24","title":"Marabu Féknyúz: Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később állították fel párizsi sírjánál.","shortLead":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később...","id":"20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf.jpg","index":0,"item":"cbdcb4bd-eb63-47d3-a4b1-4f718e068291","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","timestamp":"2025. május. 19. 16:35","title":"Tök véletlenül került elő Jim Morrison mellszobra, amit közel 40 éve loptak el a sírjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782c40ab-ed42-43c1-942e-8d863f5c8e4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 25 százalékkal csökkent az árréstopos drogériai termékek ára az NGM szerint. Leginkább egyebek mellett a borotvák, borotvahabok, borotvazselék ára csökkent.","shortLead":"Átlagosan 25 százalékkal csökkent az árréstopos drogériai termékek ára az NGM szerint. Leginkább egyebek mellett...","id":"20250520_A-kormany-a-magyar-csaladok-es-a-nyugdijasok-vedelme-erdekeben-olcsositotta-a-borotvalkozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782c40ab-ed42-43c1-942e-8d863f5c8e4c.jpg","index":0,"item":"9d52e99c-dbf7-45d4-a21b-589aa89ee73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-a-magyar-csaladok-es-a-nyugdijasok-vedelme-erdekeben-olcsositotta-a-borotvalkozast","timestamp":"2025. május. 20. 10:45","title":"A kormány „a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében” olcsósította a borotválkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]