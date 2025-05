Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","shortLead":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","id":"20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2.jpg","index":0,"item":"f269bed6-fad5-4612-976f-812820a1098d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","timestamp":"2025. május. 30. 08:54","title":"Kristálytól bódultan, jogsi nélkül menekült a rendőrök elől egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","shortLead":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","id":"20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd.jpg","index":0,"item":"c21280ce-a469-43dc-a8c7-d413f98e565c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","timestamp":"2025. május. 30. 07:17","title":"Tilos üzemanyagokat, repülőjegyeket reklámozni egyre több holland városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","shortLead":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","id":"20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4.jpg","index":0,"item":"e7ae3fb3-887f-4fbd-80e4-22b47e0cf9cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","timestamp":"2025. május. 30. 08:57","title":"Romló forint, növekvő gyártási költségek: éves szinten majdnem 8 százalékkal nőttek az ipari termelői árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","shortLead":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"74b0a899-47b7-4fa0-b288-1185769b9b1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","timestamp":"2025. május. 28. 14:54","title":"A bevétel és a profit is három és félszeresére nőtt az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan elvárható feltételek sem teljesülnek.","shortLead":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan...","id":"20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f.jpg","index":0,"item":"7e18ba00-44b3-4d1a-8332-af2c81de1d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","timestamp":"2025. május. 29. 11:17","title":"Lemondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]