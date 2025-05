Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi időpontra csúsztatják át a vállalkozások”.","shortLead":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi...","id":"20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"a9a5959b-55b1-4152-a6a6-691f5b14dc15","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 14:28","title":"Negyedére zuhant Matolcsy Ádám bútorgyárának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffff53c0-5ef9-4b1d-9fc3-c14465ef2ab7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felek munkacsoportot alakítottak „a tények megállapítására”.","shortLead":"A felek munkacsoportot alakítottak „a tények megállapítására”.","id":"20250530_szerbia-oroszorszag-ukrajna-haboru-fegyverszallitas-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffff53c0-5ef9-4b1d-9fc3-c14465ef2ab7.jpg","index":0,"item":"a9fc0730-b8f2-4546-ba85-10abdc034d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szerbia-oroszorszag-ukrajna-haboru-fegyverszallitas-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. május. 30. 13:15","title":"Vucsics bejelentette, hogy az oroszokkal együtt vizsgálják ki az Ukrajnának küldött szerb fegyverszállítmányok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","shortLead":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","id":"20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"948a3ec4-a014-431a-9109-a09354db3149","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","timestamp":"2025. május. 30. 09:03","title":"Összeomolhat a számítógépe ettől a frissítéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aceb6e-4c72-44fd-ba2f-fa2e01d1bdda","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Fiatalos lendület a rutinnal szemben, betonkemény védekezés a virtuóz letámadás ellen – így lehetne röviden jellemezni a szombati Bajnokok Ligája-döntő résztvevőit. A Paris Saint-Germain története első, az Inter negyedik győzelmére tör. Az utóbbi években mindkét csapat járt már a fináléban, de elvéreztek. Mi dönthet most?","shortLead":"Fiatalos lendület a rutinnal szemben, betonkemény védekezés a virtuóz letámadás ellen – így lehetne röviden jellemezni...","id":"20250530_bajnokok-ligaja-donto-munchen-inter-paris-saint-germain-ousmane-dembele-francesco-acerbi-luis-enrique-hakan-calhanoglu-fabian-ruiz-messi-neymar-mbappe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81aceb6e-4c72-44fd-ba2f-fa2e01d1bdda.jpg","index":0,"item":"8e4a106f-9cea-4fc8-9973-560f720d864b","keywords":null,"link":"/sport/20250530_bajnokok-ligaja-donto-munchen-inter-paris-saint-germain-ousmane-dembele-francesco-acerbi-luis-enrique-hakan-calhanoglu-fabian-ruiz-messi-neymar-mbappe","timestamp":"2025. május. 30. 16:30","title":"Az egyik majdnem csődbe ment, a másik kikukázta a legjobbjait – mi dönthet a Bajnokok Ligája döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","shortLead":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","id":"20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b.jpg","index":0,"item":"f56b191b-5d77-489e-b7a0-9651e9fd22af","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","timestamp":"2025. május. 29. 15:17","title":"Meglódult 2024-ben a legnépszerűbb TikTok-duó, 2,5-szeresére nőtt a bevételük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]