[{"available":true,"c_guid":"c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalat elsősorban a tartalomgyártás megnövekedett költségeivel, valamint a streaming technológiai fejlesztésekkel magyarázza a helyzetet. ","shortLead":"A vállalat elsősorban a tartalomgyártás megnövekedett költségeivel, valamint a streaming technológiai fejlesztésekkel...","id":"20250531_rtl-magyarorszag-penzugyi-veszteseg-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb.jpg","index":0,"item":"2f51722e-13bf-4119-b49f-6dd2d04fd3d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_rtl-magyarorszag-penzugyi-veszteseg-2024","timestamp":"2025. május. 31. 09:33","title":"Több milliárdos veszteséggel zárta 2024-es pénzügyi évét az RTL Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","shortLead":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","id":"20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d.jpg","index":0,"item":"ebb0870e-2fcb-4c2b-8775-46a08d89aa2b","keywords":null,"link":"/elet/20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 14:04","title":"Mégis megtartható a vasárnap délutáni szivárványos menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","shortLead":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","id":"20250530_4ig-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"2edcf81c-8dff-4604-a2e6-a6048cf6d20d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_4ig-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 20:48","title":"Kiadta első negyedéves jelentését a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak. Az ügyet mégis további vizsgálat nélkül lezártnak tekinti a szervezet közgyűlése.","shortLead":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak...","id":"20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a.jpg","index":0,"item":"6fc70595-5656-426b-9fed-c4ec8d569da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","timestamp":"2025. május. 30. 18:35","title":"Gyanús költéseket találtak a síszövetségnél, ötmilliót fizettetnének vissza a volt elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel fokozható a teljesítmény a munkahelyeken, sőt ez a tartós üzleti siker alapja – állítja Amy C. Edmondson, a Harvard Üzleti Iskolájának professzora. Mi az a pszichológiai biztonság, hogyan teremthető meg, és mennyire van jelen a magyar munkahelyeken?","shortLead":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel...","id":"20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73.jpg","index":0,"item":"4838e9fc-0577-45c3-8fa9-223912a5e0b3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","timestamp":"2025. május. 30. 19:06","title":"„Nem akarjuk, hogy tudatlannak higgyenek? Ne kérdezzünk!” – kiégés ellen a hibázás kultúrájára lenne szükség a magyar munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]