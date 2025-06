Az elsőfokú ítélet szerint egymillió forint kártérítésre jogosult az családapa, akit a rendőrség alap nélkül gyanúsított meg, és megalázóan állított elő a munkahelyéről, miután feljelentette a szomszédja – írta a Magyar Helsinki Bizottság.

A történet egy póráz és szájkosár nélkül rohangáló harci kutyával kezdődött, amely félelemben tartotta egy budapesti társasház lakóit. Az eb miatt több lakó is bejelentést tett az önkormányzatnál, cserébe a gazdák az egyiküket feljelentették a rendőrségen zaklatás miatt.

A kutya gazdái azt állították, hogy a büntetlen előéletű családapa rendszeresen utánuk járkál a kutyasétáltatásnál, és provokálja a házi kedvencüket, egyszer pedig kiabált velük (ez utóbbi valóban megtörtént). A rendőrségnek ez elég volt ahhoz, hogy büntetőeljárást indítsanak Attila ellen, akit erről nem értesítettek.

Végül a kertészként dolgozó férfi munkahelyére, egy óvodába mentek el érte, ahol közölték vele, hogy előállítják, és kollégái és a gyerekek szeme láttára kellett beülnie a rendőrautóba. Ezután fogdába zárták, majd kihallgatták.

A férfi panasszal élt a gyanúsítás ellen, amit az ügyészség egyből megalapozottnak talált. Maga a kerületi rendőrkapitány is elismerte: Attila előállítása törvénysértő volt, majd megszüntették az ellene indult büntetőeljárást is. Előtte azonban még a kapitányság a kerületi önkormányzat polgármesteréhez fordult, melyben tényként közölték, hogy Attila mint „elkövető” ellen zaklatás miatt folyik büntetőeljárás, és a férfi „viselkedése negatív hatással van lakókörnyezetére”. Ez azért is különösen rosszul jött a férfinak, mert családjával együtt önkormányzati lakásban él, amit szerettek volna megvenni.

A férfi ezért bírósághoz fordult, mely nem jogerős ítéletében mindenben igazat adott a Magyar Helsinki Bizottság ügyfelének. Eszerint a rendőrség azzal okozott kárt Attilának, amikor minden előzetes értesítés nélkül a rendőrök elvitték őt a munkahelyéről. Másrészt megsértették az emberi méltóságát azzal, hogy teljesen alaptalanul meggyanúsították egy bűncselekmény elkövetésével. Harmadrészt pedig a jó hírnév megsértését is kimondta most a bíróság, mivel a rendőrök az ártatlanság vélelmét tiporva, még az eljárás kezdeti szakaszában keresték meg a kerületi önkormányzatot és adtak számára téves tájékoztatást.

A bíróság a jogsértések megállapításán túl egymillió forintos sérelemdíjat ítélt meg Attilának.

