Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója ilyenkor, hogy megkapja a pénzét. Összegyűjtöttük, kinek mi a feladata.","shortLead":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója...","id":"20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"0093d2f3-5200-4f37-a629-80a9811c151c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","timestamp":"2025. június. 01. 15:12","title":"Mostantól fizet a MÁV, ha késik a vonat vagy a busz – mutatjuk, mit kell tennie az utasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","shortLead":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","id":"20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e.jpg","index":0,"item":"feb21767-beb0-4b95-a59f-3cf3408fd5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","timestamp":"2025. június. 01. 14:03","title":"Ilyen könnyű lesz átköltözni Spotifyból Apple Musicba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt főpolgármester-jelölt egymást revolverezi a közlekedési vállalat szerződéseivel, pedig a korrupciót és adócsalást eredményező kontraktusban a Fidesz is nyakig benne van.","shortLead":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt...","id":"20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4.jpg","index":0,"item":"0200734d-489f-4a4e-861f-5741adfce2fa","keywords":null,"link":"/360/20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","timestamp":"2025. június. 02. 06:30","title":"Versenyt fut Karácsony és Vitézy, hogy kit sodor el előbb a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","shortLead":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","id":"20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056.jpg","index":0,"item":"6bc97d90-d8c1-48ba-81f0-1db1637c7da3","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","timestamp":"2025. június. 02. 14:39","title":"Jön a Dexter folytatása, az előzetes már kint is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","shortLead":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","id":"20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"5ffc2824-d010-4f47-a539-7a48a0c3c1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","timestamp":"2025. június. 01. 17:48","title":"A sóbánya beomlásától tartva tíz családot kilakoltatnak Parajdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","shortLead":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","id":"20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723.jpg","index":0,"item":"ea0f9a93-98ca-4d2d-a743-60e526f9af1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","timestamp":"2025. június. 01. 16:36","title":"Leragasztott szájjal vonulnak át a tüntetők a Szabadság hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be980c-dc53-4b34-b4b4-74a891107af5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jól ment a Dolomit Kft.-nek. A Gánt Kő is növelte a nyereségét, de ott milliárdok helyett százmilliós nagyságrendről van szó. Picit jobban ment tavaly Orbán Győző ingatlanos cégének is.","shortLead":"Jól ment a Dolomit Kft.-nek. A Gánt Kő is növelte a nyereségét, de ott milliárdok helyett százmilliós nagyságrendről...","id":"20250601_Orban-Viktor-apja-Gyozo-banyaceg-Dolomit-Gant-PSU-nyereseg-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09be980c-dc53-4b34-b4b4-74a891107af5.jpg","index":0,"item":"be3daefd-3825-435c-9941-23a12a48526e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Orban-Viktor-apja-Gyozo-banyaceg-Dolomit-Gant-PSU-nyereseg-osztalek-profit","timestamp":"2025. június. 01. 10:20","title":"Nagyot nőtt a profit Orbán Viktor apjának fő bányacégénél, mind a 2,68 milliárdot zsebre is vágták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]