[{"available":true,"c_guid":"12cce476-fe0a-46ce-8519-985ed898519f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Párizsban vízágyút is be kellett vetni a tömeg oszlatásához.","shortLead":"Párizsban vízágyút is be kellett vetni a tömeg oszlatásához.","id":"20250601_PSG-elvadult-unneples-Franciaorszag-tomegoszlatas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12cce476-fe0a-46ce-8519-985ed898519f.jpg","index":0,"item":"b6018c60-c98d-433b-a058-0a006286481e","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_PSG-elvadult-unneples-Franciaorszag-tomegoszlatas-aldozatok","timestamp":"2025. június. 01. 12:10","title":"Két áldozat, több száz letartóztatott: elvadult a PSG győzelmének ünneplése Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor, zivatar és van, ahol még jégeső is.","shortLead":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor...","id":"20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d.jpg","index":0,"item":"42264a8c-d149-4d7e-851f-0258136b72b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","timestamp":"2025. június. 03. 06:56","title":"Jégesővel és 33 fokos meleggel folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat a jobboldali Karol Nawrocki győzelme.","shortLead":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat...","id":"20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633.jpg","index":0,"item":"6feb3f88-1cdf-4b3d-859d-9ce80ab00045","keywords":null,"link":"/360/20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","timestamp":"2025. június. 02. 09:58","title":"Viharos idők jönnek – nyugati lapok gyorselemzése a lengyel elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek a szankciók), a processzorszállítások állítólag nemhogy visszaestek, hanem még növekedtek is (mégsem működnek a szankciók). A magyarázat a kerülőutakban keresendő.","shortLead":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek...","id":"20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af.jpg","index":0,"item":"ec8b8656-97de-49af-b3a8-1a6e43e2e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","timestamp":"2025. június. 01. 16:03","title":"Itt valami nem működik: a 95%-os szankciók ellenére lubickol Oroszország a legjobb chipekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","shortLead":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","id":"20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"7deb84c1-915c-44b6-8f57-2136f4dcf090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","timestamp":"2025. június. 01. 11:19","title":"Csak egy cégéből 4 milliárdos osztalékot vett fel Rogán propagandagyárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]