[{"available":true,"c_guid":"359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","shortLead":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","id":"20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88.jpg","index":0,"item":"0fcdc493-190b-4c8e-9fe7-5542f30eb28c","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","timestamp":"2025. június. 03. 14:59","title":"Beugrott egy férfi a kínai agyagkatonák közé, és többet összetört – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának történetét.","shortLead":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának...","id":"20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"35732df9-2116-4231-96d6-2cfc6d390676","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:16","title":"Magyar Péter válaszolt Mészáros Lőrinc levelére: Félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","shortLead":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","id":"20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b.jpg","index":0,"item":"5ffcd9b1-745b-43f3-820e-8c93d61162c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","timestamp":"2025. június. 04. 13:10","title":"Húszezer embert kellett evakuálni a kölni városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerintük a feliratkozók elfogadták az adatkezelési tájékoztatást, és volt lehetőség leiratkozni.","shortLead":"Szerintük a feliratkozók elfogadták az adatkezelési tájékoztatást, és volt lehetőség leiratkozni.","id":"20250603_oltas-regisztracio-vakcinainfo-propaganda-kabinetiroda-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"ad60e4c3-88b8-4d07-9546-c69d57d16889","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_oltas-regisztracio-vakcinainfo-propaganda-kabinetiroda-reakcio","timestamp":"2025. június. 03. 14:33","title":"Rogánék szerint az oltásra regisztrálók hozzájárultak ahhoz, hogy politikai propagandát kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési törvénnyel ellentétes magatartással. A rendőrség azt is feltételezi, hogy a bejelentett gyűlés bármikor az idei Pride-felvonulássá válhat, az pedig fotók szerint veszélyes.","shortLead":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési...","id":"20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6.jpg","index":0,"item":"cf1f973f-bda1-4b32-9eeb-04da0fe50b77","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 12:00","title":"Megtiltotta a rendőrség a Pride napjára tervezett LMBTQ-felvonulás megtartását a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","shortLead":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","id":"20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379.jpg","index":0,"item":"319dd701-9dcb-445d-a6cc-62445f664060","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 17:25","title":"Kormányszóvivő: Van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","shortLead":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","id":"20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2.jpg","index":0,"item":"2be38788-cd9f-4388-8127-66739e6f0873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","timestamp":"2025. június. 03. 08:31","title":"Történelmi aszály sújtja Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]