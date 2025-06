Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek evészavarokat vagy kóros testképet népszerűsítenek.","shortLead":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek...","id":"20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3df4cbe6-6614-4a71-8520-b5408fdddbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","timestamp":"2025. június. 04. 11:03","title":"Változik a TikTok keresője, eltűnik egy káros hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi törvénycsomagról, az anyakönyvezhető utónevekről, valamint az állampolgárság felfüggesztéséről szóló javaslatról is. ","shortLead":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi...","id":"20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d.jpg","index":0,"item":"00625d37-72e9-4c08-8801-bb613c0e190f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","timestamp":"2025. június. 04. 14:50","title":"Jövő héten szavazhatnak az Alkotmánybíróság új elnökéről és Polt Péter utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","shortLead":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","id":"20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf.jpg","index":0,"item":"28630221-711b-4b0e-a1e5-fdb206c5fc95","keywords":null,"link":"/elet/20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","timestamp":"2025. június. 03. 17:11","title":"Jeszenszky Géza megmentője is megsérült a támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79635757-15fb-40c6-8af6-e00931c83cb3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A csatorna a tavaly elhunyt ellenzéki vezető születésnapján indul.","shortLead":"A csatorna a tavaly elhunyt ellenzéki vezető születésnapján indul.","id":"20250603_navalnij-orosz-muholdas-tv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79635757-15fb-40c6-8af6-e00931c83cb3.jpg","index":0,"item":"bc615287-183c-4ae0-8798-07058c19b3a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_navalnij-orosz-muholdas-tv","timestamp":"2025. június. 03. 17:56","title":"Műholdas tévével kerülné meg az orosz cenzúrát a néhai Navalnij csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen szövegformázási funkciókkal bővül most.","shortLead":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen...","id":"20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"7cd97703-9d17-47a2-a646-3bfe8fbc816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","timestamp":"2025. június. 03. 16:03","title":"Fizet a Wordért? Lassan felesleges: felnő hozzá a Windows ingyenes programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos különbséggel: a beruházás legalábbis részben koncesszióban valósulna meg. A miniszter szerint logikus volna a kínai beruházók bevonása. Fatális véletlen: Mészáros Lőrinc és kínai partnerei épp jókor végeznek a Budapest–Belgráddal.","shortLead":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos...","id":"20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776.jpg","index":0,"item":"5d6d7602-f5a7-40ac-9f8c-e6d68ac03a47","keywords":null,"link":"/360/20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","timestamp":"2025. június. 04. 06:45","title":"A ferihegyi gyorsvasút lesz az új Budapest–Belgrád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi börtönből, miután szülei és egy „londoni magyar állampolgár” kifizették az óvadékát.","shortLead":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi...","id":"20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"71d8207c-313e-4787-b25d-c9693c58e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","timestamp":"2025. június. 03. 18:56","title":"Szabó Bálint idő előtt szabadult a börtönből, kedden már Lázár János fórumán trombitált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]