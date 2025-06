Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk szerint az a gond, hogy túl rövidek lehetnek. ","shortLead":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk...","id":"20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8.jpg","index":0,"item":"f10a52d2-8cd8-49d4-9525-3738d3b133fc","keywords":null,"link":"/sport/20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","timestamp":"2025. június. 05. 15:44","title":"Mi a baj a nők meccseivel, miért nem játszhatnak évek óta este a Roland Garroson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","shortLead":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","id":"20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"31cb710c-467f-4b63-9267-ff2d4b25cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 16:03","title":"Csendben kiadott egy új alkalmazást a Google, így tudja kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","shortLead":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","id":"20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f.jpg","index":0,"item":"343e13aa-61e1-4c32-9c2c-988ccdba47b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","timestamp":"2025. június. 04. 12:12","title":"Ilyen csak a Covid alatt történt: veszteséges lett a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éven belül teljesítik a vállalást.","shortLead":"Egy éven belül teljesítik a vállalást.","id":"20250604_London-dron-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-UK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"25ec0f62-acd3-4ae8-be46-c3f72f1c6e08","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_London-dron-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-UK","timestamp":"2025. június. 04. 06:18","title":"Nagy-Britannia 100 ezer drónt szállít Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és Moszkva is kitart álláspontja mellett, az oroszok pedig nem egyeznek bele a legalább egy hónapos tűzszünetbe. Viszont talán jöhet az újabb fogolycsere.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és...","id":"20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1.jpg","index":0,"item":"e6bf439c-031f-45dd-9b1a-394ade666350","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","timestamp":"2025. június. 04. 18:30","title":"Dróntámadásokkal a békéért: sehogy sem állnak az orosz–ukrán tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62 ezer forintot áldoztak egy brit oldalon. A meglepetés tényleg nem maradt el.","shortLead":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62...","id":"20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950.jpg","index":0,"item":"d2bbbe12-4cf8-4c29-b753-75a653e21313","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","timestamp":"2025. június. 05. 15:03","title":"Utazós zsákbamacskát vett egy 23 éves lány, kinyitáskor jött csak az igazi döbbenet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Megfontolandó, mivel dobálózik az ember hatalmon, mert amikor hanyatt fordul a gép, a nyakába fog ömleni az egész. Pillanatnyilag úgy tűnik, a Fidesz-frakció sem szeretne jövőre szembetalálkozni önmagával. Képzeljük csak el, milyen hírek jönnének egy év múlva…","shortLead":"Megfontolandó, mivel dobálózik az ember hatalmon, mert amikor hanyatt fordul a gép, a nyakába fog ömleni az egész...","id":"20250604_Tota-W-Arpad-Az-Elszamoltatasi-Hivatal-Orban-Meszaros-Varkonyi-Lazar-Magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113.jpg","index":0,"item":"2f9857a7-a978-4989-a9ee-183a373db4cd","keywords":null,"link":"/360/20250604_Tota-W-Arpad-Az-Elszamoltatasi-Hivatal-Orban-Meszaros-Varkonyi-Lazar-Magyar","timestamp":"2025. június. 04. 16:15","title":"Tóta W. Árpád: Várkonyi Andrea az Elszámoltatási Hivatal előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]