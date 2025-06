Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","id":"20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"ddbcdd8b-1588-46b5-adc3-6c4c89a2cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","timestamp":"2025. június. 05. 13:21","title":"Sötét trükköket alkalmaz a Shein a vásárlókkal szemben – mondják fogyasztóvédelmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek támogatást.","shortLead":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek...","id":"20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef.jpg","index":0,"item":"6fb24cfa-8236-46c0-ba7b-23e446b328c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","timestamp":"2025. június. 05. 10:19","title":"Csalók kérnek pénzt az utcán a Heim Pál gyermekkórház nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","shortLead":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","id":"20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b.jpg","index":0,"item":"2ebbe306-9297-4647-af24-eb6a1903c816","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","timestamp":"2025. június. 05. 15:07","title":"Fekete-Győr üzent Navracsicsnak: „Most, hogy látod, mi következik, menteni próbálod az irhád. Elkéstél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig sokkal gyakoribbak – derül ki a klímaváltozással foglalkozó Másfélfok közleményéből.","shortLead":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben...","id":"20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d.jpg","index":0,"item":"c87a2bbe-106f-4c7f-83ea-d59ad7f933a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","timestamp":"2025. június. 04. 07:00","title":"Vészesen felgyorsult a Balaton vizének melegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos életű, szlovák származású magyar gróf.","shortLead":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos...","id":"20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c.jpg","index":0,"item":"828fda5b-c235-472a-97b7-954d1df287eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","timestamp":"2025. június. 04. 17:31","title":"Szobrot állítottak Tajvanon Benyovszky Móricnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]