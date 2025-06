Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas érintőkijelzőkön is lehet.","shortLead":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas...","id":"20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"93d4f481-aad7-44c8-9ca9-e164cb0bd7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","timestamp":"2025. június. 05. 11:40","title":"A Revolut saját ATM-eket vezet be, a gépek mindent vernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami éppen annyira erős, mint jelenlegi alternatívái, viszont igen könnyen lebomlik, méghozzá veszélytelen vegyületekre.","shortLead":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami...","id":"20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30.jpg","index":0,"item":"d5577dc7-6df1-4fe1-b40c-cab1749c024b","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","timestamp":"2025. június. 03. 16:00","title":"A most feltalált műanyag ugyanolyan tartós, de ha kell, akkor másnap reggelre lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogadás alapján csak a pólóját kellett meggyújtania, de a tűz gyorsan átterjedt a teljes ruházatára, majd a testére.","shortLead":"A fogadás alapján csak a pólóját kellett meggyújtania, de a tűz gyorsan átterjedt a teljes ruházatára, majd a testére.","id":"20250605_Meghalt-egy-magyar-no-miutan-egy-TikTok-kihivas-miatt-felgyujtotta-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"388ff901-2476-4b7e-8629-8f943621ecb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Meghalt-egy-magyar-no-miutan-egy-TikTok-kihivas-miatt-felgyujtotta-magat","timestamp":"2025. június. 05. 13:15","title":"Meghalt egy magyar nő, aki egy TikTok-kihívás miatt felgyújtotta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","shortLead":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","id":"20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f.jpg","index":0,"item":"343e13aa-61e1-4c32-9c2c-988ccdba47b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","timestamp":"2025. június. 04. 12:12","title":"Ilyen csak a Covid alatt történt: veszteséges lett a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","shortLead":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","id":"20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88.jpg","index":0,"item":"0fcdc493-190b-4c8e-9fe7-5542f30eb28c","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","timestamp":"2025. június. 03. 14:59","title":"Beugrott egy férfi a kínai agyagkatonák közé, és többet összetört – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha legalább a platform alapfunkcióit tovább használná.","shortLead":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha...","id":"20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470.jpg","index":0,"item":"a2c6157f-739a-4c30-a4d7-99f439b1cca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","timestamp":"2025. június. 04. 09:03","title":"Ezeken az eszközökön nem működik többé a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","shortLead":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","id":"20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28.jpg","index":0,"item":"ecbce81b-8f7a-4961-ad79-63b1bd58b006","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","timestamp":"2025. június. 05. 07:21","title":"Tovább gurulnak egy töltéssel a legújabb elektromos BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]