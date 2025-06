Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","shortLead":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","id":"20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1.jpg","index":0,"item":"be8db10d-36c4-4f07-97a3-d5cb6584934a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","timestamp":"2025. június. 04. 09:45","title":"Visszatért a régi recept: megint külföldön keresgélnek sokan használt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három éven át nem buktak le. ","shortLead":"Három éven át nem buktak le. ","id":"20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3.jpg","index":0,"item":"98b6bec4-cacc-4c85-9f0f-b30dbdd90de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","timestamp":"2025. június. 05. 16:02","title":"Kiderült, hogyan loptak ki ezer darab motort egy Kia-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","shortLead":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","id":"20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"17563d5e-6579-4ebf-b646-069f10448a8d","keywords":null,"link":"/sport/20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. június. 04. 09:21","title":"Az utolsó simításokat végzik Kerkez Milos liverpooli szerződésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen földelnek el több száz, a ragadós száj- és körömfájás vírusával fertőzött tehenet. A Duma Aktuál ennek kapcsán érdekes kérdéseket boncolgatott. Honnan tudjuk, hogy mi fáj a marháknak? Vajon a kullancsok is az (állat)mennyországba kerülnek? Lehet-e valami virálisabb egy dögkút melletti szelfinél? Miért örül Litkai Gergely annak, ahogyan Müller Cecília kezelte koronavírus-járványt? És emlékszik-e még valaki a dániai covidos nyércekre, amelyek egyszer csak lebegni kezdtek? ","shortLead":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen...","id":"20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"fab5795d-0eb8-4887-9e49-04df68b7b6c8","keywords":null,"link":"/360/20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Lebegő nyércek és mennybe jutó kullancsok: ez van, ha jogászok elemzik a száj- és körömfájásjárvány kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megszigorították a ritkaföldfémek és mágneses anyagok kivitelét, ami lassan globális ellátási gondokat okoz az autóiparban.","shortLead":"Megszigorították a ritkaföldfémek és mágneses anyagok kivitelét, ami lassan globális ellátási gondokat okoz...","id":"20250605_Leallt-a-Suzuki-Swift-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f.jpg","index":0,"item":"116c78d3-d990-4791-a1ec-241dae5a80cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_Leallt-a-Suzuki-Swift-gyartasa","timestamp":"2025. június. 05. 11:19","title":"Leállt a Suzuki Swift gyártása a kínai korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő hamis kontaktokat is hozzáadhat a telefonjához.","shortLead":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő...","id":"20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"666a7365-b474-4efb-9559-25255206d201","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 04. 13:03","title":"Legyen résen: Magyarországon is felbukkant egy veszélyes vírus, ezzel a módszerrel lopja el az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A nemzeti összetartozás napján a főváros, a civilek, a sajtó és a Pride ellehetetlenítéséről is kérdeztünk.","shortLead":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter...","id":"20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"e04d633d-8c47-4914-a5cd-76ad09ea6391","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 14:37","title":"Kormányinfó: A kormány tárgyalást kezd a fővárossal, viták miatt halasztják az átláthatósági törvény elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]