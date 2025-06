Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c07cd90-0627-49a2-9575-eefe15f333f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai jobboldal sztárkommentátora szerint az ukrajnai kérdés rendezése Putyinon múlik, ugyanis Zelenszkij kész volna megállapodni.","shortLead":"Az amerikai jobboldal sztárkommentátora szerint az ukrajnai kérdés rendezése Putyinon múlik, ugyanis Zelenszkij kész...","id":"20250605_shapiro-putyin-haboru-orban-magyarorszag-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c07cd90-0627-49a2-9575-eefe15f333f4.jpg","index":0,"item":"f0a6ca85-1acb-4054-8d1a-76a2feab44d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_shapiro-putyin-haboru-orban-magyarorszag-politika","timestamp":"2025. június. 05. 12:46","title":"Az Orbán Viktort lenyűgözőnek tartó trumpista Ben Shapiro azt mondja, Putyin a fegyverszünetért cserébe egyetlen anyagi ajánlattal sem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ vezetői közül – állapítja meg a Princetoni Egyetem politológiaprofesszora. Más kleptokraták legalább próbálják leplezni, hogy balkézről megszedik magukat, de amerikai kollégájuk még külön élvezi is. Azt üzeni ily módon, hogy a Fehér Ház készen áll a mutyira, még olyan államokkal is, amelyek terrorszervezeteket pénzelnek.","shortLead":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ...","id":"20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"01e3bddb-0f61-43b2-bbeb-cbb275933b47","keywords":null,"link":"/360/20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Jan-Werner Müller: Trump még a legenyveskezűbb politikusok közül is kirí","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","shortLead":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","id":"20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"17a06fcc-0045-4c79-abf8-7f40b6253f4b","keywords":null,"link":"/sport/20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 05. 08:15","title":"A súlyos BL-döntős vereség után Szaúd-Arábiába szerződött az Inter edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek támogatást.","shortLead":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek...","id":"20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef.jpg","index":0,"item":"6fb24cfa-8236-46c0-ba7b-23e446b328c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","timestamp":"2025. június. 05. 10:19","title":"Csalók kérnek pénzt az utcán a Heim Pál gyermekkórház nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df81b1a-fb5f-4199-8178-ca479cca78aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy létező reptér bővítése sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne az új teherreptér kialakítására, mint egy zöldmezős beruházás. Szóba jöhet Debrecen, Kecskemét vagy akár az orosz turisták által korábban frekventált sármelléki reptér.","shortLead":"Egy létező reptér bővítése sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne az új teherreptér kialakítására, mint...","id":"20250605_Uj-magyar-repter-az-orosz-turistak-helyen-jo-helyuk-lenne-a-kinai-kutyuknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df81b1a-fb5f-4199-8178-ca479cca78aa.jpg","index":0,"item":"7cd415e9-abd3-4019-9351-c5d6f2ff54cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Uj-magyar-repter-az-orosz-turistak-helyen-jo-helyuk-lenne-a-kinai-kutyuknek","timestamp":"2025. június. 05. 08:57","title":"Új magyar reptér: az orosz turisták helyén jó helyük lenne a kínai kütyüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","shortLead":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","id":"20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50.jpg","index":0,"item":"6fbc0930-3e0b-40e3-ba5b-c2729d9b3375","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","timestamp":"2025. június. 05. 12:08","title":"Több millió forintra büntették meg a TV2-t, mert megalázó helyzetben mutattak be egy bántalmazott gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de7244-ee92-48ca-ba56-cb427b6921e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium is megszólalt a kérdésben, mi pedig utánajártunk, miről is van szó.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium is megszólalt a kérdésben, mi pedig utánajártunk, miről is van szó.","id":"20250604_Magyar-es-Karacsony-kanonban-teszik-helyre-Nagy-Martont-aki-tovabbra-is-allitja-az-iparuzesi-ado-modositasa-nem-erinti-a-kaszinokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57de7244-ee92-48ca-ba56-cb427b6921e8.jpg","index":0,"item":"b92815db-318c-4a21-b9d1-0dc98da9ebd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Magyar-es-Karacsony-kanonban-teszik-helyre-Nagy-Martont-aki-tovabbra-is-allitja-az-iparuzesi-ado-modositasa-nem-erinti-a-kaszinokat","timestamp":"2025. június. 04. 12:47","title":"Magyar és Karácsony kánonban teszik helyre Nagy Mártont, aki továbbra is állítja, az iparűzési adó módosítása nem érinti a kaszinókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]