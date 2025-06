Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","shortLead":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","id":"20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28.jpg","index":0,"item":"ecbce81b-8f7a-4961-ad79-63b1bd58b006","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","timestamp":"2025. június. 05. 07:21","title":"Tovább gurulnak egy töltéssel a legújabb elektromos BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","shortLead":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","id":"20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"17a06fcc-0045-4c79-abf8-7f40b6253f4b","keywords":null,"link":"/sport/20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 05. 08:15","title":"A súlyos BL-döntős vereség után Szaúd-Arábiába szerződött az Inter edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","shortLead":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","id":"20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"2e5e6f86-8a05-4f91-9268-4e12a1340dda","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","timestamp":"2025. június. 05. 08:51","title":"Parkinson-kórral diagnosztizálták az A-ha frontemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésen tárgyalja a volt vezérkari főnököt célzó kémvádakat.","shortLead":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti...","id":"20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5.jpg","index":0,"item":"4e2d998d-fdbb-460b-9030-ee3f181d3d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","timestamp":"2025. június. 05. 09:17","title":"Ruszin-Szendi: Tartsatok ki, ezt a pár hónapot már fél lábon is kibírjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","id":"20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0.jpg","index":0,"item":"727936f3-e939-4673-b370-d54ab434e4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","timestamp":"2025. június. 05. 20:52","title":"Szalay-Bobrovniczky tájékoztatta a NATO helyettes főtitkárát a Ruszin-Szendi ellen zajló vizsgálatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","shortLead":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","id":"20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31.jpg","index":0,"item":"5fc12967-b6af-4e40-81ab-94720bf7404b","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","timestamp":"2025. június. 04. 14:47","title":"Hidegháborús kémfilm készül Vilmányi Benett főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","shortLead":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","id":"20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94.jpg","index":0,"item":"726c2746-d3ee-4891-9106-5deed4d937e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. június. 05. 07:59","title":"Ha túl drága és lomha a villanyos: Magyarországon az új hibrid Fiat Grande Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]