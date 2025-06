Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más országokra is kiterjed. A fedett akciók teljesen új dimenziót adnak a konfliktusnak, amely a jelek szerint egyáltalán nem csillapodik.","shortLead":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más...","id":"20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"12007a74-7e9f-42f2-b62c-2239022d6f03","keywords":null,"link":"/360/20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","timestamp":"2025. június. 06. 17:27","title":"David Ignatius: A most kezdődő piszkos háború átterjedhet Magyarországra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2 százalék, jövőre 1,6 százalék várható. A magyar alapkamat 6,5 százalék, az infláció jövőre csökkenhet stabilan 4 százalék alá.","shortLead":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2...","id":"20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e.jpg","index":0,"item":"056f6444-bc7a-4141-8ead-6f3cc68bc4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","timestamp":"2025. június. 05. 14:35","title":"Az eurózóna tényleg földbe döngölte az inflációt, Magyarországon álmodni sem lehet ilyen számokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség. Az eset kapcsán annak jártunk utána, hogy kik azok a fejvadászok, és mennyire hasonlítanak az amerikai filmekből ismert, vérdíjért dolgozó „bűnüldözési vállalkozókra”.","shortLead":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség...","id":"20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a.jpg","index":0,"item":"92ed8ada-5354-4962-9486-aec2056030e5","keywords":null,"link":"/360/20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 14:30","title":"Kik azok a fejvadászok, akik nemzetközi bűnözőket fognak el Magyarországon, és hogyan dolgoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal egyszerűbb lehet hamarosan a Windowson futó valamennyi program és szolgáltatás frissítése, miután a Microsoft szeretne mindent egységesíteni a Windows Update égisze alatt.","shortLead":"Sokkal egyszerűbb lehet hamarosan a Windowson futó valamennyi program és szolgáltatás frissítése, miután a Microsoft...","id":"20250607_microsoft-windows-update-frissitesek-minden-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"9aa20761-213e-44b9-b109-5cdb9b9ee9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_microsoft-windows-update-frissitesek-minden-alkalmazas","timestamp":"2025. június. 07. 08:03","title":"Gyökeresen átalakul a Windows alapszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt, Szentendre vezetője pedig arról beszélt, hogy a városban sokakban megütközést váltott ki a kormányszóvivő kijelentése.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt...","id":"20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67.jpg","index":0,"item":"74c6b915-c698-4bd4-87df-de51bb5289ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","timestamp":"2025. június. 05. 19:41","title":"Cser-Palkovics a picsogást és sírást emlegető Vitályosnak üzent: Várom kormányszóvivő asszony bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar iparral kapcsolatban már annak is örülhetünk, hogy áprilisban „csak” 2,3 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Márciushoz képest ugyanakkor még nőni is tudott, de ez nem a kormány kedvenc ágazatainak köszönhető, és kérdés, nem csak egyszeri alkalom-e.","shortLead":"A magyar iparral kapcsolatban már annak is örülhetünk, hogy áprilisban „csak” 2,3 százalékkal volt alacsonyabb...","id":"20250606_ipari-termeles-statisztika-ksh-gazdasag-tovabbra-is-lejtmenetben-az-ipar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559.jpg","index":0,"item":"e2c72847-fbd0-4d06-8b96-8505512487dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_ipari-termeles-statisztika-ksh-gazdasag-tovabbra-is-lejtmenetben-az-ipar-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:24","title":"Végre jött egy minimális jó hír a magyar iparról, de az elemző szerint a jövőkép még mindig csúnyán néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad eredményt a lehetséges betegségekre vonatkozóan.","shortLead":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad...","id":"20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9.jpg","index":0,"item":"ac81778d-dbed-4d6a-b5b9-18cd822da51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 05. 17:03","title":"Olyan alkalmazást tett le az asztalra egy 14 éves fiú, ami azonnal jelzi a szívbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról választottak ki, hogy egy reklámklipben szerepeljen.","shortLead":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról...","id":"20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441.jpg","index":0,"item":"1e3baffe-b3bd-43e2-8454-e65081f7e49f","keywords":null,"link":"/elet/20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","timestamp":"2025. június. 05. 14:41","title":"Szörnyethalt egy fiatal nő, mert pánikba esve kioldotta magát az ernyőjéből és lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]