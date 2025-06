Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai oldalán. Egy breznóbányai férfi józan ésszel felfoghatatlan brutalitással végzett terhes feleségével és a két lánnyal. A Svitek-ügy az összes, utólag feltárt előzmény ismeretében is megemészthetetlen. ","shortLead":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai...","id":"20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5.jpg","index":0,"item":"c3bb0000-1582-429c-a6cf-c020f644caf9","keywords":null,"link":"/360/20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","timestamp":"2025. június. 07. 20:00","title":"Élete legintenzívebb szexuális élményét élte át, miközben fizikailag megsemmisítette a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció a cég eszközeiről – így az iPhone-okról is. ","shortLead":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció...","id":"20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595.jpg","index":0,"item":"fc5f0c01-a9e2-448e-82f3-1bb316401566","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","timestamp":"2025. június. 08. 08:03","title":"El fog tűnni egy alapfunkció a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési miniszter a felelőst is gyorsan megtalálta: a Siemens addig nem kap új megrendelést a vasúttól, amíg a korábbi hibáikat ki nem javítják.","shortLead":"A közlekedési miniszter a felelőst is gyorsan megtalálta: a Siemens addig nem kap új megrendelést a vasúttól, amíg...","id":"20250607_Teljes-karteritest-fizet-a-MAV-a-balatoni-vasutvonal-karosultjainak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"99e2f552-ef17-46e7-ac73-9c848b93948b","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Teljes-karteritest-fizet-a-MAV-a-balatoni-vasutvonal-karosultjainak-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 15:36","title":"Lázár: Teljes kártérítést fizet a MÁV a balatoni vasútvonal károsultjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon terjesztette el.","shortLead":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon...","id":"20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e.jpg","index":0,"item":"10e9dbd3-dd7c-4c5a-8089-003b26bf15be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","timestamp":"2025. június. 08. 15:37","title":"Maga a Pentagon is megtolta az ufómítoszok kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta az Epstein-akták titkosítása miatt. Epstein ügyvédje reagált, Trump megosztotta. ","shortLead":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta...","id":"20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"9fa757b5-513c-4ca6-a56a-d418fd7b80ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","timestamp":"2025. június. 07. 09:13","title":"Epstein ügyvédje bevédte Trumpot, miután Musk azt állította az amerikai elnök neve is szerepel titkosított aktákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","shortLead":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","id":"20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1.jpg","index":0,"item":"e28c3dd9-b1fa-4669-aa6d-649d1c6557d9","keywords":null,"link":"/sport/20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","timestamp":"2025. június. 08. 15:59","title":"Kirúgták az olasz válogatott szövetségi kapitányát a norvégok elleni zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda németeket verték meg.","shortLead":"A házigazda németeket verték meg.","id":"20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613.jpg","index":0,"item":"d8432eaa-0035-41ec-8418-5a839806621e","keywords":null,"link":"/sport/20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. június. 08. 17:23","title":"A franciáké a bronzérem a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy Vita lehetséges kimenetelei. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy...","id":"20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba.jpg","index":0,"item":"89fc110d-65a6-4141-9d25-2bb8495d9a62","keywords":null,"link":"/360/20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","timestamp":"2025. június. 07. 09:59","title":"A Trump-Musk-vita csupán ízelítő a jövőbeli katasztrófákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]