Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","shortLead":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","id":"20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9.jpg","index":0,"item":"fcc64d8e-f638-4f07-b142-45ba69226753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","timestamp":"2025. június. 10. 12:31","title":"A húszmilliárd forintot súrolja a leggazdagabb orosz–magyar család cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek repülést mostanában.","shortLead":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek...","id":"20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"bdf18ef8-dd85-444b-b782-932b2ec934c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 12:42","title":"Furcsa e-mailt küldött ki ügyfeleinek a Wizz Air – itt van rá a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához egyszerűen nincs elég ember. Az is kérdés, hogy mi lesz Kínával és Oroszországgal, ha Iránt sem sikerül megfékeznie? Válogatás a világlapok írásaiból.","shortLead":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához...","id":"20250609_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4.jpg","index":0,"item":"5c5efe93-c309-4cb2-84e2-4cb01384e15f","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle","timestamp":"2025. június. 09. 09:46","title":"Lapszemle: Orbán Viktor Franciaországban előadta, hogy Le Pennek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","shortLead":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","id":"20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"47371af5-6a5b-4894-a234-c3f6ff995fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","timestamp":"2025. június. 09. 20:31","title":"Elemből és WC-papírból sincs elég a védőnőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","shortLead":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","id":"20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"76af205c-5aa2-4f1c-837c-e7fc47af734a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Saját testvérét ölhette meg egy férfi Somoskőújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott szerkezetek pontosan modellezik, hogy a protézis hogyan illeszkedne a legjobban.","shortLead":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott...","id":"20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b.jpg","index":0,"item":"7fe26597-c4ee-4214-ace1-e9e42421704c","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","timestamp":"2025. június. 09. 12:30","title":"Drága, de pontos: ilyen, amikor robot segíti a térdprotézisműtéteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tajpeji ügyészek szerint a gyanúsítottak a többi között nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információkat is átadtak, illetve eljuttattak Kínának.","shortLead":"A tajpeji ügyészek szerint a gyanúsítottak a többi között nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információkat is...","id":"20250610_kemkedes-tajvan-vad-kormanypart-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"2e504dbb-0285-494b-9557-562d52274ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_kemkedes-tajvan-vad-kormanypart-kina","timestamp":"2025. június. 10. 15:08","title":"Kínának való kémkedéssel vádolják Tajvanon a kormánypárt több korábbi tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]