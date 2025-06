Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","shortLead":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","id":"20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5.jpg","index":0,"item":"e940a9b8-7191-4ce6-9d8e-75a6952ffa1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","timestamp":"2025. június. 11. 10:14","title":"Csőbombát és búcsúleveleket is találtak a grazi ámokfutó otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett a balesethez, amelynek sérültje is van.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett a balesethez, amelynek sérültje is van.","id":"20250610_lengyel_busz-baleset_m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"24c74bc1-2d48-4bf8-8ae8-67e7d4ddf370","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_lengyel_busz-baleset_m3","timestamp":"2025. június. 10. 10:06","title":"Gyerekeket szállító lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU-pénzek elmaradására és a kórházakra hivatkozva.","shortLead":"Az EU-pénzek elmaradására és a kórházakra hivatkozva.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-hianycel-eu-penz-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"4c1b50fb-1992-4382-be2a-437af0e044ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-hianycel-eu-penz-korhaz","timestamp":"2025. június. 10. 11:03","title":"Megemelte a kormány a hiánycélt, és kétszer annyi devizakötvényt bocsát ki, mint amennyit eddig tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak úgy, hogy fizetni sem kell érte.","shortLead":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak...","id":"20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0.jpg","index":0,"item":"0bec1ea6-b469-4c63-b011-fbb58c6a4d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","timestamp":"2025. június. 11. 08:03","title":"Samsung tévéje van? Lehet, hogy most ingyen kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 lóerős, hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A közel 700 lóerős, hibrid hajtású Porsche 963 RSP-ből ez az egyetlen példány hagyta el a gyártósort.","id":"20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173c45b0-618f-4b9a-9cd8-d522c1645674.jpg","index":0,"item":"468c44e7-9627-4a45-858a-b2e5788e4d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_hihetetlen-de-rendszamos-kozuti-verzio-keszult-a-porsche-le-mans-i-autojabol-963-rsp","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Hihetetlen, de rendszámos közúti verzió készült a Porsche Le Mans-i autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]