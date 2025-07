Kártérítést kell fizetnie a magyar államnak, mert jogsértően toloncolt ki három külföldit, köztük egy baleseti sérült gyereket

Kártérítést kap a magyar államtól a Magyar Helsinki Bizottság három külföldi ügyfele, akiket a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága döntése szerint alapjogsértően toloncoltak ki az országból – közölte a civil jogvédő szervezet, hozzátéve, hogy az ítélet azt is előírja a kormánynak, hogy sürgősen intézkedjen a menedékkérők kollektív kiutasításának leállítása érdekében.

„Egy Budapesten tanuló, innen Szerbiába átkényszerített egyetemista, egy mankóra szoruló baleseti sérült gyerek és egy hat napig kómában lévő fiatalember voltak az ügyfeleink. De nemcsak nekik elégtétel ez az ítélet, hanem a többi menekülőnek is reményt ad, hogy végre tisztességes eljárásban bírálhatják el kérelmüket” – írták a közleményben.

Hozzátették, hogy a strasbourgi bíróság először marasztalta el a nagykövetségi rendszert is, vagyis, azt hogy kizárólag csak a belgrádi és a kijevi nagykövetségen benyújtott szándéknyilatkozattal lehet menedéket kérni Magyarországtól. „Ez eleve nem valós lehetőség (5 év alatt mindössze 21 embert engedtek be így), és egyébként is csak kiegészítője lehetne az ország területén vagy a határon történő menedékkérelmezésnek” – fogalmaztak.