Többször is kirabolta és összeverte saját nagymamáját egy kecskeméti férfi

A vádhatóság rablás, kapcsolati erőszak, magánlaksértés és lopás miatt is vádolja azt a kecskeméti férfit, aki 2024 őszétől kezdve rendszeresen megjelent az idős asszony házánál azért, hogy tűzifát és más mozdítható dolgot lopjon, miközben többször bántalmazta is a nagymamáját. Korábban ő is itt lakott nála, majd évekkel ezelőtt családot alapított és elköltözött. Ezután kezdett visszajárni, és amikor az erősen nagyothalló sértett megpróbálta elküldeni, illetve megakadályozni, hogy elvigye a dolgait, ököllel ütötte, rángatta és ellökte.

Az ügyészség szerint az is előfordult, hogy egy éjszaka a nagyszülője bejárati ajtaját egy húsklopfolóval betörte, majd az asszonyt is megütötte, máskor álmában tört rá, hogy elvegye a párnája alá tett pénzét.

A vádhatóság a már letartóztatásban lévő férfire végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását javasolja, az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

(képünk illusztráció)