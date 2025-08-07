Nyakon lőtt egy lomtalanító munkást, vádat emeltek ellene

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség azzal az 57 éves férfival szemben, aki 2023. szeptemberben légpuskával lőtte az utcán éppen munkájukat végző embereket – áll az ügyészség közleményében.

A vádirat lényege szerint a vádlott reggel 6 óra körül az óbudai lakásának erkélyén tartózkodott, amikor az utcájukban felfigyelt a korábban ott elhelyezett lomokat egy gépkocsira rakodó munkásokra. Ekkor elővette a légpuskáját, és először az egyik férfit derékmagasságban, hátközépen lőtte, majd annak társát a nyaka jobb oldalán találta el.

A szóban forgó légpuska

A lövések az először eltalált férfinak 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak, de a vádirat szerint a súlyosabb sérülés elmaradása csak a férfi munkaruházatának volt köszönhető. A nyakon lőtt férfinál a lövedék mintegy 2 centiméter mélyre fúródott a verőér közelében, így csak a véletlenen múlt, hogy nála a közvetlen életveszély elmaradt. A közleményben azt írják: gyulladásos folyamatok is elindultak a meglőtt férfinál, és csak az időben érkező orvosi segítség akadályozta meg a vérmérgezést, azaz a közvetett életveszélyes állapot kialakulását.

A vádiratban szerepel az is, hogy fél évvel korábban, 2023. februárban a vádlott a lakóhelye közelében az utcán belerúgott egy arra haladó személygépkocsi oldalába, és abban mintegy 250 ezer forintos kárt okozott. Tette ezt azért, mert nem sokkal korábban a gépkocsi tulajdonosa – egy utólag hibásnak bizonyult – használt mosógépet vásárolt a vádlottól, és a hiba észlelésekor visszament hozzá reklamálni.

A vádlott jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, a Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, valamint súlyos testi sértés kísérletével, rongálással és garázdasággal vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza.