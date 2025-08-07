A civil szervezetek harmada nem tart az „átláthatósági” törvénytől egy kutatás szerint

Online kérdőíves kutatást készített „a közélet átláthatóságáról” szóló törvénytervezet civil szervezetekre gyakorolt hatásairól a NIOK Alapítvány, közleményük szerint összesen 109 civil szervezeti válasz érkezett hozzájuk szűk három hét alatt.

A felmérésből kiderült, a túlnyomó többség (86 százalék) úgy gondolja, hogy a törvényre a jelenlegi formájában nem lenne szükség, és általánosságban nehezítené a civilek működését. A szervezetek több mint fele (56 százalék) szerint a saját szervezetüket közvetlenül is érintené egy ilyen törvény, míg a szervezetek mintegy harmada (28 százaléka) gondolja azt, hogy a működését egyáltalán nem fogja érinteni a jogszabály.

Eltérő válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy a civil szervezetek külföldi forrásai mekkora veszélyt jelentenek a hazai szuverenitásra. A két szélső végpont volt a legjellemzőbb: a válaszadók 70,8 százaléka egyáltalán nem lát ilyen veszélyt, 10,4 százalék szerint azonban kifejezetten veszélyeztethetik az ország szuverenitását a külföldi források.

A NIOK kutatása szerint a legtöbb szervezet azt tapasztalta, hogy támogatói, vezetősége, munkatársai kitartanak mellettük. Voltak kis számban olyan szervezetek is, akiknél az egyéni támogatói bázis erősödött is az esetleges jövőbeli kormányzati támadás hírére, de sokkal jelentősebb számban voltak olyanok, akik már a tervezet megjelenésekor találkoztak támogatóik elbizonytalanodásával, leálló projektekkel. Többen beszámoltak olyan esetről is, hogy már a tervezet hírére meg kellett küzdeniük a távozó vezető tisztségviselők, munkatársak hiányával.