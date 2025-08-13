Strandról lenyúlt slusszkulcsokkal vittek el autókat, az egyikkel baleseteztek is

Egy 15 és egy 16 éves fiatal tavaly augusztusban Soltvadkerten, a Vadkerti-tó partján lévő strandon ellopott egy fürdőzőtől egy pólót és egy rövidnadrágot, az utóbbi zsebében a tulajdonos mobilja és teherautójának indítókulcsa is ott volt. A kulccsal beindították a járművet, ám az rövid idő múlva leállt, ezért ott hagyták az úton és elmentek. Még aznap este egy helyi áruház parkolójának biciklitárolójából is loptak: két, összesen félmillió foritn értékű kerékpárt vittek el, azokkal akarták rendezni egy adósságukat – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményben.

A fiatalok három nappal később újra akcióba lendültek a strandon. Ez alkalommal egy hátizsákot emeltek el, benne a tulajdonos gyerekének ruháival, a mobiljával és a kocsikulcsával. Miután megtalálták a hozzá tartozó autót, felváltva vezették – jogosítvány nélkül – egészen Kiskőrösig, ahol felvették az egyikük barátnőjét is. Onnan azonban már nem sokáig tartott a kocsikázás, ugyanis nekimentek egy ház falának, végül pedig egy árokban kötöttek ki. Sikerült ugyan kijutniuk, de igazoltatták őket a rendőrök. Az elkötött, sérült autót pedig visszakapta a tulajdonosa.

Az ügyészség a fiatalokat jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja és ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

(Nyitóképünkön az egyik elkötött autó látható. Forrás: Magyarország Ügyészsége)