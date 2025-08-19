A véradást is elfogadják a nagykorú diákok közösségi szolgálataként

Pintér Sándor hétfő este megjelent rendelete kimondja, hogy a közösségi szolgálat keretei között a 18. életévüket betöltött tanulók esetében véradási tevékenységre legfeljebb négy óra beszámítható oly módon, hogy egy véradási alkalom négy óra közösségi szolgálatnak felel meg.

A belügyminiszter szerint „ez nemcsak a tanulóknak kínál plusz lehetőséget, de társadalmilag hasznos cél is teljesül általa”.

Korábban is írtunk már róla, hogy bővül a tíz évvel ezelőtt bevezetett kötelező középiskolai közösségi szolgálatba tartozó tevékenységek köre ezzel a lehetőséggel.