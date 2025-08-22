Orbán Viktor politikai zsákutcába vezette Magyarországot – írta az első Fidesz-kormány diplomatája

„A helyzet, amelybe Orbán Viktor belevezette Magyarországot, nyilvánvaló politikai zsákutca. Elszigeteltségünk az Európai Unióban és Közép-Európában csak határozott politikai irányváltással, az EU közös elveinek és értékeinek tiszteletben tartásával, a többi tagállam iránti lojalitással, határozott együttműködési hajlandósággal szüntethető meg. Nem egyetlen gesztussal, hanem kitartó munkával” – írta a Válasz Online-on Bába Iván külpolitikai szakértő, aki az első Orbán-kormány idején még varsói nagykövetként szolgált.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy „az Európai Unió tagjaként egy-egy állam teljes jogú tagsága kezdetétől nemzeti szuverenitásának egy részét nem egyedül, hanem »a többi tagállammal együtt« közösségként gyakorolja”. (Vagyis nem teljesen szuverén, bár azt is megjegyzi, hogy ilyen nem is létezik mióta léteznek nemzetközi szerződések.)

Ezzel azonban szembemegy az elmúlt években az Orbán-kormány külpolitikája Bába szerint. Úgy kezeli az EU-t, vagy, ahogy emlegetni szokták, Brüsszelt, mintha egy tőlünk független, ellenséges intézmény lenne, ami folyamatosan csorbítaná a nemzeti szuverenitásunkat.

Bába szerint a kormány szuverenitásvédelmi politikájának az egyik eredménye, hogy sok milliárd forintnyi uniós támogatás nem érkezett meg. Egy fordulópontot állapított meg az írásában, ami az Európai Bíróság 2024-ben hozott ítélete a menedékkérők ügyében. Ennek következtében Magyarországot a kötelezettségek figyelmen kívül hagyása miatt marasztalták el, egyszeri 80 milliárdos és a napi 400 millió forintos bírságot kiszabva. Ez a bírság azóta is ketyeg.

Mint írja,

ezt jelenleg a nekünk járó támogatás összegéből vonják le. Orbán Viktor és a kormány magatartása e kérdésben azt bizonyítja, hogy lemondott a Magyarországnak járó, de visszatartott támogatás megszerzéséről. Nem tudja ugyanis feloldani az eddigi magyar és uniós migránspolitika közötti ellentmondást – jelentős belpolitikai presztízsveszteség nélkül.