Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal Konrad Morgen SS-bíró példája.","shortLead":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal...","id":"201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cfa9e-ab1a-42d1-9ac7-0906a0244257","keywords":null,"link":"/kultura/201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","timestamp":"2018. október. 20. 20:30","title":"Zsidóktól elrabolt kincsek változtatták meg a náci bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61e89e4-ed8c-4144-ba23-19921ccf88d8","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"A banki szolgáltatások digitalizációja egyelőre kevés valódi sikert termelt ki, de a fintech meg fogja változtatni nemcsak az ügyfelek, hanem a pénzügyi szektor egészének gondolkodását is. A bankok szempontjából már „holnap” – véli Dobó Mátyás, aki jelenleg az Invitech új generációs termékfejlesztését irányítja.","shortLead":"A banki szolgáltatások digitalizációja egyelőre kevés valódi sikert termelt ki, de a fintech meg fogja változtatni...","id":"201838__dobo_matyas_digitalis_szakerto__bankokrol_ugyfelekrol__ott_vagyunk_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c61e89e4-ed8c-4144-ba23-19921ccf88d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86defc-895a-48c2-8f36-d06e921ab114","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__dobo_matyas_digitalis_szakerto__bankokrol_ugyfelekrol__ott_vagyunk_mar","timestamp":"2018. október. 21. 08:00","title":"A bankokat komoly felelősség terheli; de hol marad a forradalom? – interjú Dobó Mátyással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők, ha telepítik mobiljukra az új, 9-es Androidot. ","shortLead":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők...","id":"20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dd5d8-9f40-40ad-97d1-77abd541ee2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","timestamp":"2018. október. 20. 16:03","title":"Samsung telefonja van? Mutatjuk a listát, melyik modellek kapják meg az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05cd2d4-d51a-4b76-a924-67bc44d91ffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen ügyeskezű elkaponak egy másik sportágban is lenne keresnivalója. ","shortLead":"Egy ilyen ügyeskezű elkaponak egy másik sportágban is lenne keresnivalója. ","id":"20181022_groesjean_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05cd2d4-d51a-4b76-a924-67bc44d91ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3fda2-7c19-43c9-b527-34705f71b870","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_groesjean_autos_video","timestamp":"2018. október. 22. 09:22","title":"Videó: a nap jelenete Grosjeané, aki menet közben gyűjtögette a dísztárcsákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c1414-f510-4aa6-b8ee-5dab13f0158a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felújítási alaphoz járult hozzá eddig a hozam.","shortLead":"A felújítási alaphoz járult hozzá eddig a hozam.","id":"20181020_A_kozos_koltseg_is_dragulhat_a_lakastakarekok_kinyirasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c1414-f510-4aa6-b8ee-5dab13f0158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cefa78d-f870-4c3f-9336-4c0d64698895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_A_kozos_koltseg_is_dragulhat_a_lakastakarekok_kinyirasa_miatt","timestamp":"2018. október. 20. 19:48","title":"A közös költség is drágulhat a lakástakarékok kinyírása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen a kormányzati kommunikáció eszköztárában is. Az erő kultusza pedig előhívta azokat, akik a honvédelmi nevelésben látják az egészséges nemzettudat garanciáját. Aki volt úttörő, annak sok minden fájóan ismerős lehet.","shortLead":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen...","id":"20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348aaed9-414d-4400-bb7e-5fc9d7879f95","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","timestamp":"2018. október. 21. 10:00","title":"11. számú Orbán Viktor Úttörőcsapat, vigyázz! Zászlónak tisztelegj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni könyvtárat.","shortLead":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni...","id":"201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2324b57-4b3a-41e2-86e9-690b287a11cd","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","timestamp":"2018. október. 20. 10:00","title":"Segít a telefonnyomkodás abban, hogy megtanuljon olvasni a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]