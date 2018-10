Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat szerint.","shortLead":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat...","id":"20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586e8a89-a6e8-4afe-9b3e-9f8546fc7be0","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","timestamp":"2018. október. 23. 08:24","title":"Jön a mindent látó szem? Pintér összekötné az ország térfigyelő kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Starbucks Washingtonban nyitott olyan kávézót, ahol minden alkalmazott bírja az ASL-t, azaz az amerikai jelnyelvet. \r

","shortLead":"A Starbucks Washingtonban nyitott olyan kávézót, ahol minden alkalmazott bírja az ASL-t, azaz az amerikai jelnyelvet.","id":"20181024_Hogy_mondjuk_jelnyelven_hogy_frapuccino_Ebben_a_kavezoban_mindenki_jelel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5553bf-8200-42ce-bdd3-f42ef7958593","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Hogy_mondjuk_jelnyelven_hogy_frapuccino_Ebben_a_kavezoban_mindenki_jelel","timestamp":"2018. október. 24. 10:11","title":"Hogy mondjuk jelnyelven, hogy frapuccino? Ebben a kávézóban mindenki jelel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi voltak a régi technikák eltűnésének, úttörők az új eszközök alkalmazásában, de egyvalami nem változott: sokan nem is tudjuk, hogy csak a felét látjuk a világnak.","shortLead":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi...","id":"20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d3579-ee99-49bd-8258-a6f9c7640066","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","timestamp":"2018. október. 22. 15:00","title":"A pesti optikusdinasztia tagjai már messziről felismerik a szemüveggyilkosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","shortLead":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","id":"20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011c3d-e871-47b8-9250-22d9d9c5f024","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","timestamp":"2018. október. 24. 13:53","title":"Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes androidos felhasználóknál. Van, akinél pár óra alatt 12 gigabájtot tüntetett el.","shortLead":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes...","id":"20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa028-dba8-44d5-a6e3-d774e876b8f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","timestamp":"2018. október. 23. 15:33","title":"Titokban szívja a mobilnetet a Google hírolvasója, dühöngenek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","shortLead":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","id":"20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379857e-8bdc-4a38-85d7-8c84dd4727dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 09:58","title":"Kortárs írók és művészek indítottak petíciót a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","id":"20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7628b16c-27d6-463c-8c20-a24eb0a468ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Az Oscar-díjas Geoffrey Rush nem akar több szerepet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]