[{"available":true,"c_guid":"199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként megerősödik a szél. ","shortLead":"Helyenként megerősödik a szél. ","id":"20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731dec4d-9298-4ae6-8ce3-0957574781bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","timestamp":"2018. november. 06. 05:15","title":"Ma is 20 fokig melegszik a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját, amelynek keretében most néhány napig ingyen lehet letölteni az egyébként nem olcsó Destiny 2-t.","shortLead":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját...","id":"20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e6ef6d-ebc6-45ff-b939-33c84d8f7239","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","timestamp":"2018. november. 05. 20:03","title":"Töltse le, amíg lehet: 13 000 forint helyett rövid ideig ingyen van a 100-ból 85 pontot kapott játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák milliomosnő sógornője sushibárjában dolgozik.","shortLead":"A szlovák milliomosnő sógornője sushibárjában dolgozik.","id":"20181105_Egy_luxusetteremben_kapott_munkat_a_bortonbol_nemreg_szabadult_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08bb17d-aba4-4599-bab1-d6851a89a457","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Egy_luxusetteremben_kapott_munkat_a_bortonbol_nemreg_szabadult_Rezesova","timestamp":"2018. november. 05. 06:16","title":"Luxusétteremben kapott munkát a börtönből nemrég szabadult Rezesova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta a francia elnökéét. A Sinaloa kartell 64 éves urát most New Yorkban állítják bíróság elé, mert Mexikóban nem sok esély lenne az elítélésére.","shortLead":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta...","id":"20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332caa50-9a35-4201-a1bf-7ece7c6b2efb","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","timestamp":"2018. november. 05. 11:46","title":"Hatalmasabb volt a francia elnöknél, most roncsként áll bírái elé a drogbáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon való részvételre buzdító videoklipje miatt, amelyben feltűnik Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az ellenzék szerint \"hányingerkeltő\" a film , amely a bevándorlással ijesztgeti a franciákat.","shortLead":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP...","id":"20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d1a18-bfda-4b72-b1c7-83b58cf5a33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","timestamp":"2018. november. 04. 14:26","title":"Szétszedi Macront a francia ellenzék azért, ami Magyarországon természetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]