Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091aa8b3-9e0e-455f-b67c-ce55f5165e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Air France-hoz tartozó butik légitársaság elsősorban az ezredfordulós generációra koncentrál.","shortLead":"Az Air France-hoz tartozó butik légitársaság elsősorban az ezredfordulós generációra koncentrál.","id":"20181109_Mackonacis_szemelyzettel_vinne_Parizsba_a_35_ev_alatti_magyarokat_az_uj_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091aa8b3-9e0e-455f-b67c-ce55f5165e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bb096b-7e80-417f-a2a5-b6840b28a2cf","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Mackonacis_szemelyzettel_vinne_Parizsba_a_35_ev_alatti_magyarokat_az_uj_legitarsasag","timestamp":"2018. november. 09. 09:56","title":"Tornacipős személyzettel vinné Párizsba a 35 év alatti magyarokat az új légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. És ott meglepő neveket találni.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű...","id":"20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db23528-a939-4c4a-945d-a8144abff6ad","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Esterházy és Ady a tételek között? Az érettségi összeállítói nem hallottak a kultúrharcról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt agrárattasé valóságos vízumgyárat működtetett, és kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, de a hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy bűncselekményt követett el.","shortLead":"A volt agrárattasé valóságos vízumgyárat működtetett, és kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, de...","id":"20181109_Egyetlen_gyanusitottat_sem_hallgattak_ki_Kiss_Szilard_ugyeben_mielott_lezartak_a_nyomozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c34b7-138c-4828-80a0-b7ce0ac5d41d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Egyetlen_gyanusitottat_sem_hallgattak_ki_Kiss_Szilard_ugyeben_mielott_lezartak_a_nyomozast","timestamp":"2018. november. 09. 14:39","title":"Ki sem hallgatták Kiss Szilárdot, mielőtt lezárták az ellene indult nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e00f2da-20e6-472a-8cdf-e5c6d51c99bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","timestamp":"2018. november. 09. 12:31","title":"Címlapon uszít a hajléktalanok ellen Habony bulvárlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","shortLead":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","id":"20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d9ddd-1554-489a-bd67-1b6819e8aadc","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","timestamp":"2018. november. 10. 08:27","title":"Hódmezővásárhelyről sem kérte be a rendőrség az Elios-papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség által fenntartott kormányzati pályázati portál nyilvántartásából szőrén-szálán eltűnt Tiborcz István egyik uniós támogatást nyert pályázata. Helyette kikerült egy másik.","shortLead":"A Miniszterelnökség által fenntartott kormányzati pályázati portál nyilvántartásából szőrén-szálán eltűnt Tiborcz...","id":"20181109_Rejtelyes_modon_megvaltozott_Tiborcz_egyik_palyazata_a_kormany_honlapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4dddea-b703-4197-ba53-116ddf4d5e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Rejtelyes_modon_megvaltozott_Tiborcz_egyik_palyazata_a_kormany_honlapjan","timestamp":"2018. november. 09. 07:35","title":"Rejtélyes módon megváltozott Tiborcz egyik pályázata a kormány honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","shortLead":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","id":"20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319d043a-97e2-46a8-a334-bb4fd0406ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","timestamp":"2018. november. 09. 15:09","title":"Keresik ezt a férfit, megverte a Madách Színház egyik színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]