Mahathir Mohamad kormányfő májusban nyert választást Malajziában azzal, hogy tisztázza az ország legnagyobb pénzügyi botrányát. Elődje, Nadzsib Razak belebukott az óriási korrupciós botrányba.



4,5 milliárd dollárt keresnek az amerikai hatóságok - hiába



New York-ban olyan ügyészséget hoztak létre, amely külföldi korrupciós ügyeket is vizsgálhat. Az egyik első nagy dobásuk épp az 1MDB leleplezése volt. Az alapot Malajzia akkori miniszterelnöke azért hozta létre, hogy elősegítse az ország modernizálását. Egymilliárd dollárral indult az alap, amely azután mindenre költött, csak arra nem, amire létrehozták.



100 millió dollárral támogatták Leonardo DiCaprio filmjét



A tőzsdecápa karrierjéről és bukásáról szóló „A Wall Street farkasa” tisztes hollywoodi produkció volt, de mi köze lehetett ennek Malajzia gazdasági fellendüléséhez? Semmi. Viszont ezen a címen Hollywoodban és Las Vegasban végtelen bulikat lehetett rendezni sztárok és méregdrága escort lányok társaságában. A malajziai miniszterelnök ifjú rokonai, akik a fejlesztési alapot igazgatták, rendkívüli módon élvezték ezt az életet, hiszen Malajzia olyan állam, mely meglehetősen komolyan veszi az iszlám törvényeket. Az alkohol és kokain fogyasztása még az elit köreiben sem nagyon tolerált, különösen mivel a miniszterelnök az iszlám erkölcs alapján kívánt uralkodni.



Miért kapott 600 millió dollárt a Goldman Sachs?



Messze túlárazták a pénzügyi szolgáltatásokat mondván, nagy a kockázat. Mint például akkor, amikor 2,7 milliárd dollár értékben bocsátottak ki kötvényeket, melyeknek semmilyen reális értékük nem volt. A tanácskozásokon állítólag részt vett maga Llyod Blankfein is, aki akkoriban a Goldman Sachs első embere volt. A cég egy alacsonyabb rangú vezetőjét már el is ítélte a bíróság az Egyesült Államokban. Elismerte a bűnösségét és rávallott a többiekre, ezért enyhe ítéletet kapott.



Milyen az üzleti morál annál a cégnél, mely az USA pénzügyminisztereit adja?



Ha republikánus az elnök, akkor a pénzügyminiszter a Goldman Sachs valamelyik vezetője lesz- ez alapszabály az amerikai politikában. A nagy pénzügyi válság idején így lehetett Hank Paulson pénzügyminiszter, a krízis csúcsmenedzsere - nem feledkezve meg arról, hogy korábbi cégének igencsak előnyös megoldásokat találjon. Bár Trump elnök állandóan a Wall Street ellen mennydörgött a választási kampány idején, de kincstárnoka az a Steven Mnuchin volt, aki a Goldman Sachs-nál dolgozott, és aki jelenleg az Egyesült Államok pénzügyminisztere. Gazdasági főtanácsadója kezdetben Gary Cohn volt. A Goldman Sachs második embereként szolgált, onnan igazolt át a Fehér Házba. Azután lemondott, mert nem értett egyet Trump politikájával és egyes fajgyűlölő kijelentéseivel. Sőt, az a Steve Bannon is Goldman Sachs ember volt, aki Trump egész kampányát megtervezte. A New York-i milliárdos így lett a rozsdaövezetek elszegényedett középosztályának kedvence. Bannon is főtanácsadó volt a Fehér Házban, de azután összeveszett Trump- pal, akit óvatlanul tökfilkónak nyilvánított. Ezek után röpült a Fehér Házból és Európában próbálja meg összeterelni a szélsőjobboldalt. Budapesten is járt.



Malajzia ex miniszterelnöke akár 20 éves börtönbüntetést is kaphat



Amíg Nadzsib Razak kormányfő volt, a főügyész nem látott okot arra, hogy vizsgálni kezdje a többmilliárdos korrupciós ügyet. Amint a választások lesöpörték a korrupt rendszert, azonnal bíróság elé idézték nemcsak a miniszterelnököt, hanem nejét is Kuala Lumpurban. A First Ladyt Malajziában még a férjénél is jobban utálták, mert méregdrága ékszerekkel parádézott a nyilvánosság előtt. A közvélemény általános elégedettséggel fogadta, amikor az ügyészség lefoglalta az ex First Lady ékszereit és ruhatárát. Most férjével együtt óvadék ellenében vannak szabadlábon. Útlevelüket elvették, így nem mehetnek külföldre.

Az 1MDB vezérkara ugyanis ott van. Pontosabban szólva senki sem tudja, hogy hol rejtőznek, hiszen nemzetközi elfogató parancs van ellenük érvényben. Leonardo DiCaprio már bocsánatot kért és visszaadta a drága ajándékokat, autókat és festményeket, melyeket az 1MDB vállalkozó szellemű vezérkarától kapott. A fiúk, akiken a New York-i ügyészség csekély 4,5 milliárd dollárt keres, állítólag Kínában dekkolnak. Makao ugyan nem Las Vegas, de játszani ott is lehet. A fiúk állítólag játé függőek, Makao-n kiélhetik a szenvedélyüket. 4,5 milliárd dollárból futja egy darabig.(via Reuters)