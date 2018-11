Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","shortLead":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","id":"20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b977da-3961-45cd-a7c1-50ff32b1e430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 12. 13:45","title":"Nagyot csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható, hogyan tartják az illegálisan kifogott állatokat. Az útjuk valószínűleg Kínába vezetett volna.","shortLead":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható...","id":"20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59b5fc-6af8-44b8-8c21-741b79d494f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:38","title":"Több mint 100 bálnát találtak összezsúfolva egy oroszországi \"bálnabörtönben\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly mértékben csökkenti a mobil energiafelhasználását, ha sötét módba kapcsolják a rendszert.","shortLead":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly...","id":"20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c645312-c996-4c64-9691-90c466984930","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","timestamp":"2018. november. 12. 08:03","title":"Túl gyorsan lemerül a telefonja? A Google hamarosan aktiválja az Androidban az egyik \"szent grált\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várólistákról egy hónappal ezelőtt közölt összeállítást az Mfor, amelyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján fellelhető adatokat vette alapul, de a szervezet szerint az újságírók nincsenek tisztában egyes alapfogalmakkal.","shortLead":"A várólistákról egy hónappal ezelőtt közölt összeállítást az Mfor, amelyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő...","id":"20181112_NEAK_Remhir_hogy_sokat_kell_varni_egyes_mutetekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df3612-ecd3-4b9e-99db-ea38ff921790","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_NEAK_Remhir_hogy_sokat_kell_varni_egyes_mutetekre","timestamp":"2018. november. 12. 07:58","title":"A NEAK szerint rémhír, amit honlapja adataiból olvastak ki, hogy hosszúak a műtéti várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","shortLead":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","id":"20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bfcf7-2212-4e50-b489-5edb01089299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Összeomlott a tőzsdén a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami a járásáról is képes felismerni az állampolgárokat. ","shortLead":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami...","id":"20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb9546-8422-4c54-8b89-116ac0b4e0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","timestamp":"2018. november. 12. 15:03","title":"Nincs menekvés: Kínában már arcfelismerés sem kell, bárkit beazonosítanak a járásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b2b918-6b24-4f9b-994e-abff38651b52","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","timestamp":"2018. november. 13. 18:37","title":"Marabu FékNyúz: Isten hozott, pajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]